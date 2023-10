Oratorio San Giuseppe diventa Academy dell'Oleggio Basketball

L’Oleggio Basketball è lieta di confermare l’amicizia con la Asd Oratorio San Giuseppe, società sportiva della città di Trecate, che diventa a tutti gli effetti una academy della famiglia biancorossa.

La base è stata costituita già nella passata stagione con la collaborazione su una sola annata, da questa 2023/2024 il rapporto è a tutto tondo. Le due società mantengono la propria identità con Oleggio Basketball a fornire supporto tecnico e diretto sui vari gruppi trecatesi. Non solo, la formazione Under 15 Gold, che giocherà il campionato con il nome di Oleggio, avrà come casa per le partite proprio la palestra di Trecate all’oratorio

«Un’amicizia cui il presidente Massimiliano Bonini e l’intera dirigenza tengono molto - commenta il direttore generale biancorosso Andrea Annese - il bacino del vivaio giovanile si allarga e per i ragazzi di Trecate c’è così la possibilità di un percorso tecnico e agonistico per crescere dentro e fuori dal campo e sognare la più alta categoria della serie B, come abbiamo avuto modo di spiegare alle famiglie in una riunione fatta assieme al direttore sportivo Daniele Biganzoli e al responsabile tecnico del settore giovanile Riccardo Nalon. Ma attenzione perché non ci fermiamo qui e a breve potrete leggere un'altra grande novità su cui abbiamo lavorato da mesi e che ora possiamo finalmente ufficializzare».