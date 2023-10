BEA Chieri: spettacolo per il secondo weekend di Chieri Basketball League

Il secondo weekend di Chieri Basketball League ha regalato di nuovo spettacolo! Al PalaGialdo è andato in scena un sabato di bel basket giovanile, con quattro squadre categoria Under 13 provenienti da tutto il Piemonte a darsi battaglia, dando vita a partite combattute, emozionanti e divertenti.

Si è partiti al mattino con le semifinali. Tra i padroni di casa di BEA e i torinesi del Kolbe sono gli ospiti a spuntarla, bravi a partire a razzo e gestire poi per tutto il resto della partita i tentativi di rimonta di dei mai domani Leopardi. I ragazzi di coach Corrado infatti hanno dimostrato grande carattere, combattendo con grinta fino alla sirena finale dando a più riprese idea che la rimonta potesse concretizzarsi da un momento all’altro. Così però non è stato, con i bianco-rossi bravi a sfruttare la maggior fisicità nel pitturato e guidati dalla verve di Faraone, mattatore del match, conquistano il primo posto in Finale.

La seconda partita ha visto a confronto Granda College Cuneo e PNC Basketball. Un match al cardiopalma, dove i Grifoni di Ciriè hanno provato a più riprese l’allungo nel primo tempo ma con i cuneesi sempre a pronti a rispondere colpo su colpo. Stesso copione nella ripresa, con i ragazzi di coach Rubino che sembrano dare la spallata decisiva al match a cavallo tra terza e quarta frazione, ma così non è: Cuneo si rifà sotto e ci crede fino agli ultimi secondi, quando i bianco-blu torinesi sono bravi a gestire il piccolo vantaggio con cui arrivano agli ultimi possessi e strappare l’ultimo biglietto per la Finalissima.

Dopo la meritata pausa pranzo, anche le Finali hanno regalato spettacolo. In quella con in palio la medaglia di bronzo, BEA e Cuneo si danno battaglia senza esclusione di colpi. Sono gli ospiti a partire ancora una volta meglio, ma i Chieresi, che devono rinunciare oltre che all’infortunato Serratore anche a due pedine importanti come Dalmasso e Zaccaria acciaccati nel match della mattina, non demordono, e con grandissimo agonismo tengono la partita viva. Il vantaggio dei ragazzi di coach Lelli si assottiglia, arrivando a più riprese al +8, ma Cuneo non si lascia prendere dalla frenesia, riallunga negli ultimi minuti e alla sirena finale vince con merito.

La Finalissima invece ha visto il Kolbe partire a mille fin dai primi minuti, con PNC frastornata e incapace di reggere l’urto con l’energia dei torinesi. I bianco-rossi toccano il più venti già nel primo tempo, ma quando tutto sembra andare in discesa PNC si riaccende e tenta un’insperata rimonta. È di nuovo partita vera, con il gap che si assottiglia ad ogni giro di lancetta, ma con Kolbe che tiene i nervi saldi a riesce a gestire il cospicuo vantaggio accumulato nel primo tempo e alla fine può festeggiare un meritato successo.

Un torneo di buon livello agonistico e tecnico, ma soprattutto una bella giornata di sport per gli oltre cinquanta atleti e le tante famiglie accorse al PalaGialdo: un bell’antipasto di una stagione sportiva che è solo all’inizio per tutto il mondo BEA!

LE PARTITE

SEMIFINALE: BEA CHIERI – KOLBE BASKET 54-64

SEMIFINALE: GRANDA COLLEGE CUNEO – PNC BASKETBALL CIRIÈ 54-58

FINALE 3°-4°: BEA CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 52-69

FINALE 1°-2°: KOLBE BASKET – PNC BASKETBALL 56-68

LA CLASSIFICA

1° – Kolbe Basket Torino

2° – PNC Basketball

3° – Granda College Cuneo

4° – BEA Chieri