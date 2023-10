L'Oleggio Magic Basket comunica che la partita contro Collegno Basket (precedentemente fissata per sabato 28 ottobre) è stata anticipata a mercoledì 18 ottobre a Boffalora (via Giulini 22) alle 20.30 su richiesta della squadra ospite impegnata in una competizione con gran parte del roster di serie B proprio in quel week end.