Tamburello a muro: arriva la Younger Wall Champions Cup

Tamburello a muro protagonista del prossimo fine settimana nel quale arrivano le sfide dei Campionati Giovanili “Colline del Monferrato”. A caratterizzare la “Younger Wall Champions Cup”, promossa dalla Federazione Italiana Palla Tamburello con i Comitati Regionale (Piemonte) e Provinciale (Asti) e con la Commissione Tamburello a Muro e Storico, sarà un palinsesto ricco di partite che interesseranno ben quattro differenti campi (Portacomaro, Montechiaro, Moncalvo e Montemagno), quattro categorie (Minipulcini, Pulcini, Giovanissimi, Esordienti) con oltre quaranta incontri che animeranno le varie location fra le ore 14 di sabato 14 ottobre e le premiazioni finali previste alle ore 16 di domenica 15 ottobre sullo Sferisterio di Portacomaro.

Sarà un tributo al tambass da parte delle future promesse di questo sport di tradizione che in Monferrato vedrà protagoniste ben dieci società provenienti non soltanto dal Piemonte ma anche da Trentino-Alto Adige, Veneto e Toscana. Nella fattispecie per la categoria Minipulcini saranno impegnate le rappresentanze di Monale e Tigliole, per i Pulcini Monale, Tigliole e Chiusano, per i Giovanissimi Monale, Rilate, Chiusano, Settime, Cunevo (Tn), Portacomaro e Segno (Tn) ed infine per gli Esordienti Valpo (Vr), Rilate, Chiusano, Tigliole, Settime, Cunevo (Tn) e Firenze.

Un esercito pacifico di giovanissimi atleti dalla grande passione sportiva che si incontrerà poi alle 16 di domenica a Portacomaro per salutarsi in occasione delle premiazioni finali e per testimoniare quanto il tambass abbia volontà di slanciarsi nel futuro portando con sé la tradizione tipica delle colline sulle quali avviene l’intenso weekend sportivo.