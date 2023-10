Rainbow Team: il weekend di gare tra Formula 4 e Formula Junior Sprint

Il Rainbow Team è reduce dall’impegnativo weekend di sabato 7 e domenica 8 ottobre, durante il quale è stato impegnato su due diversi fronti. La celebre scuderia di Casale Monferrato è stata infatti rappresentata da Oleg Bocca nella World Cup di Formula 4 assegnata in Lituania, a Kaunas. Mentre i giovani Stefano Genova, Francesco e Vincenzo Galofaro hanno partecipato alla tappa inaugurale di Chignolo Po (PV) del Campionato Italiano di Formula Junior Sprint. Vediamo quindi come sono andate le gare dei driver arcobaleno.

Quella lituana per è stata una trasferta complicata sotto diversi punti di vista per Oleg Bocca. Primo ostacolo fra tutti, condizioni meteo proibitive e tutt’altro ottimali per le performance dei piloti in gara, con temperature che sfioravano gli 8 gradi, vento, pioggia e intermezzi di grandine. Per questo motivo il circuito inizialmente previsto è stato accorciato: «Un cambio di carte in tavola che ha sicuramente penalizzato dal punto di vista tecnico - spiega la team manager del Rainbow Team Elisa Manzetta Bocca - ma Oleg ha ancora una volta dimostrato di che pasta sia fatto».

Il pilota classe 2003 è stato infatti protagonista di una strepitosa rimonta che - dopo aver ottenuto il 12° tempo durante le qualifiche - gli ha permesso di concludere Gara 1 al 7° posto. Nulla ha invece potuto in Gara 2, in cui il 14° posto finale è stato frutto soprattutto di un problema all’imbarcazione riscontrato durante le qualifiche: «Resta quanto di buono ha mostrato nella prima gara - continua Elisa Manzetta Bocca - ha retto lo scontro con gli altri 16 piloti in gara, e siamo sicuri che ci sarà modo di toglierci soddisfazioni».

Cambiamo fronte: a Chignolo Po erano impegnati tre portacolori della scuderia di Casale Monferrato che si sono confrontati per la prima volta con la Formula Sprint, categoria che quest’anno sostituisce la Formula Junior Élite. Stefano Genova ha chiuso la classifica generale al 7° posto dopo aver primeggiato nella propria batteria di qualificazione alla gara per la graduatoria finale, poco lontano all’8° posto si posizionato Vincenzo Galofaro - bravo a superare alcune difficoltà in fase di partenza - mentre il fratello Francesco ha ottenuto un piazzamento a metà classifica essendo arrivato 11°.

«Approcciarsi a un nuovo tipo di competizione per la prima volta può nascondere sempre delle insidie – racconta il team principal e Campione del Mondo di f1H2O nel 1992 Fabrizio Bocca – ma i ragazzi hanno ancora una volta dimostrato di sapersi mettere in discussione con grande spirito di sacrificio. È stata una buona occasione per maturare e accumulare esperienza: i risultati finali non rispecchiano a pieno il loro vero valore, ma loro lo sanno e sono già al lavoro per affrontare la prossima tappa di Boretto Po dove, siamo tutti sicuri, ci rifaremo!».