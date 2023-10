Biella Rugby: tutti i risultati del weekend

UNDER 18

08.10.23 Biella Rugby - Moncalieri 94-0 (49-0)

Marcatori. Mete: Meneghetti (2), Moretti (2), Pavesi (3), Defilippi, Castello, Grillenzoni, Borno, Besso, Chiorboli, Pacchiarotti. Trasformazioni: Moretti (12).

Biella Rugby: Meneghetti; Moretti, Pavesi, E. Castello, Grillenzoni (51’ Curatolo); Salussolia (50’ Besso), Defilippi (cap.) (49’ Formigoni); Trocca, Chiorboli, Rossi; Borno (45’ Bisio), Buturca; Zavallone (43’ Silvestrini), Bredariol (41’ Ramella Pollone), Gibello (41’ Pacchiarotti).

Emilio Vezzoli, coach: «Siamo molto contenti del risultato, abbiamo giocato bene. Ci aspettano due partite fondamentali contro squadre toste fisicamente e mentalmente e sarà dura. Il nostro obiettivo è vincere entrambe le gare per passare il girone di qualificazione e accedere all'Elite 2. Un ringraziamento ai tanti venuti al campo a sostenerci».

UNDER 16

07.10.23 Rugby San Mauro - Biella Rugby 32-14 (32-7)

Marcatori. Mete: Salussolia, Baiguera. Trasformazioni: Salussolia (2).

Biella Rugby: Vitta; Gheller, Deni, Baiguera, Parnenzini; Salussolia, Bocchino (cap.); Zavarise, Vatteroni, Calgaro; Corcoy, Borio; Pidello, Ferro, Rossi. A disposizione: Apollonio, Mastantuono.

Marco Porrino, coach: «Partita sottotono dei ragazzi che chiudono il primo tempo con un parziale di 32-7. Meglio la ripresa con più orgoglio e più attenzione ai particolari».

UNDER 14

07.10.23 Biella Rugby - Ivrea Rugby 67-12 (40-0)

Marcatori. Mete: Balducci (3), Benedetti (4), Paggio, Coda Caseia, Defilippi, Bertone. Trasformazioni: Bertone, Benedetti (3), Gobbi, Paggio.

Biella Rugby: Benedetti, Di Girolamo, Braggion, Balducci, Gobbi, Bertone, Pizzarelli, Siletti, Buda, Defilippi, Pavanetto, Bocca, Ruffa. A disposizione: Ben Alilou, Coda Caseia, Ghilardi, Martucci, Mercandino, Paggio, Piazza, g. Ubertalli Ape, Ubertino Rosso.

Adriano Moro, coach: «Bene la prima gara della stagione. Il lavoro in attacco su linee di corsa e movimento generale offensivo ha dato buoni risultati. Procederemo nelle prossime settimane a lavorare gli avvii da prima fase. Devono essere migliorate nelle scelte tattiche».

UNDER 12

08.10.23 A Verbania allenamento congiunto con: Brc, Verbania, Varese e Dosson

Chiara Mautino, coach: «Buon inizio di stagione per i ragazzi dell'U12 impegnati in un allenamento collettivo con squadre mai viste prima. Buona attitudine alla situazione di gioco presentatasi davanti. Focus sulla continuità diretta e i sostegni rispettato in quasi tutte le occasioni. Ottima unità di squadra».