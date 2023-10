FIDS Piemonte: tre giorni da protagonista per la danza sportiva piemontese

La Federazione Italiana Danza Sportiva del Piemonte è stata protagonista per tre giorni, tra Match Analysis, Coppa Piemonte e inaugurazione dell’anno sportivo piemontese Coni. Nel weekend al PalaSport Gianni Asti è andata in scena la Match Analysis e la Coppa Piemonte.

Sabato è stata molto apprezzata dagli atleti la Match Analysis. Al mattino c’è stata la parte teorica con i relatori Marilisa Biscalchin, Cinzia Russo e Alessandro Farotto con le loro magistrali letture. Nel pomeriggio Edilio Pagano ha ricoperto il ruolo di Presidente della commissione esaminatrice insieme a Gianfranca Congiu, Marilisa Biscalchin e Cinzia Russo per esaminare la Match Analysis delle atlete che si sono esibite con le loro performance.

Domenica sono scesi in pista 800 danzatori per la Coppa Piemonte, che si sono sfidati in gare di liscio tradizionale, ballo da sala, latin style e danze caraibiche, nell’evento patrocinato dalla Regione Piemonte partner istituzionale nell’ambito del progetto “Piemonte Dance Star Competition 2023-2025” e dal Coni nazionale.

Lunedì una rappresentativa della Fids Piemonte si è esibita sul palco della Nuvola Lavazza in occasione dell’inaugurazione dell’anno sportivo piemontese Coni. Gli atleti della danza sportiva sulle note di “Ce la posso fare” di Alex Baroni tratto dal film animato Hercules di Walt Disney sono stati protagonisti di una coreografia, inneggiante lo spirito di “Mai mollare”.