Novipiù Monferrato Basket beffata nuovamente nel finale

Continua la maledizione dell’ultimo minuto. Novipiù esce sconfitta da Vigevano: 78-77 il risultato finale con il tiro libero di Bertetti a 1” dalla fine a siglare il terzo ko in campionato. Una gara equilibrata, che ha visto entrambe le squadre sfidarsi come in una volata di ciclismo. Fra sorpassi e controsorpassi, si decide tutto al fotofinish. Per i padroni di casa da annoverare un Wideman stratosferico. 28 punti finali e tanta tanta sostanza sotto canestro e non solo. Per Monferrato tre giocatori sopra i 20 punti: Martinoni, Pepper e Kelly ma non basta. Dopo 3 sconfitte consecutive sabato si torna fra le mura amiche del PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Fortitudo Agrigento.

Coach Di Bella sceglie lo stesso quintetto di sabato a Trapani. Calzavara, Kelly, Pepper, Fabi, Martinoni. Match inaugurato dalla tripla di Peroni. Sono di Pepper i primi punti rossoblu. Vigevano dimostra subito di avere la mano calda da fuori. Bertetti prima, ancora Peroni. Pepper e Kelly seguono a scia da dentro il pitturato. La schiacciata di Wideman scuote il pubblico di casa. Ancora Kelly e Martinoni valgono il 17-15. Fantoma subentra a Fabi. Martinoni con un canestro senza fronzoli: 17-17. Smith con due viaggi dalla lunetta vale il controsorpasso. Una bella penetrazione di Castellino e l’appoggio di Pepper al tabellone: 22-23 con cui si chiude il primo quarto. Si riparte subito ad alta intensità. Battistini in contropiede. Tripla di Kelly. 24-26. Wideman e Martinoni è una sfida meravigliosa sotto le plance. Il capitano rossoblu con la classe, Wideman con i muscoli. Dopo il timeout i padroni di casa allungano con i cinque consecutivi del solito Wideman che sa pungere anche dalla distanza. La tripla di Martinoni scrolla di dosso qualche paura di troppo. 36-31. Smith attacca il canestro con troppa facilità. Fantoma mette energia sul parquet. Kelly rosicchia dalla lunetta. -5. Pepper risolve una situazione ingarbugliata con una tripla ma Leardini allo scadere ristabilisce le distanze. Si va all’intervallo sul 42-38.

Pepper e Kelly. Due triple flash. 42-44 dopo poco più di un minuto di gioco. Il problema è che Martinoni è già a quota 4 falli e deve tornare subito in panchina. Wideman due viaggi proficui dalla lunetta. Pepper con una giocata delle sue. 46-46. Fa il suo ingresso in campo anche Pianegonda. Pregevole assist per Kelly. Rossi risponde alla tripla di Kelly: 50-51 a metà frazione. Zucca l’aveva detto in settimana: “Sono un giocatore che quando si accende rimane acceso”. Due siluri consecutivi 52-57 che gasano la Novipiù. Wideman lo fermi solo col fallo. Tripla di Pepper, ma Vigevano c’è: due canestri consecutivi di Rossi e la bella penetrazione di Battistini valgono il nuovo sorpasso sul 64-63 con cui si va all’ultimo quarto. Subito liberi per il solito Wideman. Parziale 6-0. Palazzetto bollente. Timeout. Ritorna Martinoni e rossoblu che sembrano nuovamente ingranare. 70-65. Break Calzavara-Pepper, 72-69. La Elachem però non si scompone. Leardini dall’angolo: +6. Ancora un super Martinoni: tap-in e tripla dall’angolo che rimescola tutto. 75-74 a poco più di 3’ dalla sirena. Leardini fa 2/3 ai liberi, poi praticamente per 2’ polveri bagnate da ambo i lati. Vigevano continua a sbagliare. Due viaggi dalla lunetta per Kelly. L’ultimo dei quattro lo lascia sul ferro. 77-77. Palla in mano a Bertetti che va fino in fondo. Fallo di Calzavara. Il primo libero va a segno, il secondo finisce dritto sul ferro ma non c’è più tempo. Vincono i padroni di casa. Terza beffa.

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Le belle partite sono gare più determinate nelle difese e nei momenti chiave, dove per tutto il corso del match tutti i giocatori devono essere maggiormente sul pezzo. È vero, è stata una partita ad elastico. Abbiamo recuperato punti, messo il naso avanti, per poi finire con un finale purtroppo simile alle altre partite fino a qui disputate. Ringrazio i tifosi per la loro presenza. Torniamo anche questa volta a casa con l’amaro in bocca. A mio avviso non abbiamo fatto una bella partita. Dobbiamo fare di più, lavorare di più. Queste sono le gare per cui siamo chiamati a giocare e vincere per il nostro campionato».

Elachem Vigevano 78

Novipiù Monferrato Basket 77

Parziali (22-23, 20-15, 22-25, 14-14)

Elachem Vigevano 1955: Tyler Wideman 28 (6/11, 1/6), Ikeon deonta Smith 13 (5/11, 0/4), Leonardo Battistini 10 (5/10, 0/1), Giacomo Leardini 9 (2/3, 1/1), Michele Peroni 6 (0/2, 2/6), Gianmarco Bertetti 6 (0/2, 1/3), Filippo Rossi 6 (3/5, 0/3), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pisati 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0), Kristofers Strautmanis.

Novipiù Monferrato Basket: C.j. Kelly 22 (3/10, 3/4), Dalton Pepper 21 (5/11, 3/8), Niccolo Martinoni 20 (6/9, 2/4), Dario Zucca 6 (0/0, 2/3), Andrea Calzavara 3 (1/7, 0/0), Tommaso Fantoma 3 (1/2, 0/2), Nicolo Castellino 2 (1/1, 0/1), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/5), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0).