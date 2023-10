Fulgor Basket espugna Rieti e trova i due punti

Dopo la buona prova senza punti contro Livorno, al Pala Sojourner di Rieti la Paffoni si ripete in termini di produzione del gioco, ma riesce ad aumentare la continuità all’interno dei quaranta minuti chiudendo con un netto 63-80 in cui spiccano i 18 di Torgano e Baldassarre, oltre ai 12 di un Picarelli capace di chiudere con 4 su 5 da oltre l’arco. Sabato i rossoverdi saranno di nuovo in campo: al Pala Battisti arriva Legnano.

Pronti via e Rieti sigla un 6-0 di break che non promette nulla di buono. La Fulgor reagisce con un contro parziale di 7-0 con la forza d’inerzia subito ribaltata. Coach Ducarello, senza poter contare su Chinellato, trova risposte positive dalla prima girandola di cambi, con Picarelli e Baldassarre coinvolti e subito protagonisti. Dopo un quarto è 11-22 Paffoni, ma nonostante un tentativo di rimonta anche la seconda frazione sorride ai cusiani, che vanno negli spogliatoi avanti 38-48. Nel terzo quarto Agostini e Da Campo provano a dare energia a una Rieti sempre costretta a rincorrere, ma nel miglior momento degli amaranto-celeste arrivano i dardi di Picarelli e Baldassarre a spegnere gli entusiasmi. La Fulgor tocca il +23 con Baldassarre, per poi entrare in modalità gestione e portare a casa il risultato sul 63-80 finale.

Sabato alle ore 21, al Pala Battisti di Verbania, nuovo appuntamento casalingo per la Paffoni che ospita Legnano in un altro grande classico della Serie B.

Coach Ducarello commenta così la vittoria dei suoi ragazzi: «Abbiamo fatto una buona partita di squadra, dove ciascuno ha dato il suo contributo. In difesa siamo stati bravi, ma bisogna crescere nel gioco. Sabato arriva Legnano e vogliamo fare ancora meglio».

NPC Rieti 63

Paffoni Fulgor Basket 80

Parziali (11-22, 17-16, 19-28, 16-14)

NPC Rieti: Mattia Da campo 23 (6/11, 2/5), Nikola Markovic 12 (4/10, 0/3), Tomas Cavallero 7 (2/7, 1/4), Marco Bacchin 7 (3/7, 0/1), Pietro Agostini 6 (2/6, 0/2), Kurt Cassar 4 (1/2, 0/2), Mattia Melchiorri 2 (1/2, 0/0), Leonardo Del sole 2 (1/1, 0/0), Matteo Reginaldi 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Federico Margarita 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor: Marco Torgano 18 (3/5, 3/5), Patrick Baldassare 18 (7/11, 0/2), Jacopo Balanzoni 15 (6/9, 0/0), Andrea Picarelli 12 (0/3, 4/5), Zan Kosic 7 (2/4, 1/5), Filippo Fazioli 6 (0/4, 2/6), Manuele Solaroli 4 (2/3, 0/0), Mattia Coltro 0 (0/0, 0/3), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Riccardo Chinellato 0 (0/0, 0/0).