Bertram Derthona: apertura biglietteria per le gare contro Murcia e Milano

Si avvicina una delle settimane più attese e ricche di fascino della stagione della Bertram Derthona, attesa dalle gare casalinghe contro l’UCAM Murcia (mercoledì 18 ottobre alle ore 20.30) e contro i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano (domenica 22 ottobre alle ore 18.15).

La Società comunica che i tagliandi per assistere al debutto assoluto in una competizione europea e a una delle sfide più importanti della regular season di Serie A saranno in vendita a partire dalle ore 16 di oggi, esclusivamente online sul sito di Vivaticket (link gara Murcia).

La vendita dei biglietti proseguirà solamente online, ed esclusivamente per i settori di Tribuna e Curva fino a lunedì mattina. Da quella giornata scatterà la vendita dei tagliandi in tutti i settori del PalaEnergica Paolo Ferraris anche presso la sede di via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato mattina antecedente la gara contro Milano dalle 10 alle 12). Per entrambe le gare permane la possibilità di acquistare il proprio tagliando anche alla biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato.

Bertram Derthona ricorda che la tessera abbonamento stagionale dà diritto di accesso anche alle partite casalinghe di BCL, e comunica che per le gare di coppa si applicano prezzi ridotti rispetto a quelli degli incontri di Serie A. Le riduzioni sul prezzo intero, anche in questo caso, sono applicate agli Under 18 e agli Over 65.

Di seguito la tabella dei prezzi per la sfida di mercoledì contro Murcia:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 25 € 15 € Tribune 10 € 8 € Curve 5 € 3 €

Di seguito anche la tabella dei prezzi per la partita contro l’EA7 Emporio Armani Milano:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Tribune 30 € 25 € Curve 15 € 12 €

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689.

Viviamo insieme la grande settimana che attende i Leoni!