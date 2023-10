Giaguari: ripartono i Campionati Giovanili 2023 di Football Americano

È iniziato Ottobre e, come tradizione, partono i campionati giovanili targati FIDAF, ed i Giaguari si presentano ai nastri di partenza con ben quattro squadre. Oltre alle già collaudate Under 12, Under 15 e Under 18, quest’anno i gialloneri presenteranno una squadra anche nella quarta competizione: la Coppa Italia, una manifestazione riservata agli Under 21 con la possibilità di schierare come fuori quota atleti che non abbiano più di due anni di tesseramento all’attivo.

Ancora ferma la Under 12, il cui campionato inizierà a novembre, sul campo Totta di Borgaretto (TO), nuova sede degli incontri casalinghi per il periodo di chiusura del Nebiolo per ristrutturazione, scenderanno in campo tutte e tre le altre formazioni.