Decathlon Grugliasco nuovo punto ticketing di Basket Torino

A seguito del successo riscosso alla vigilia della prima giornata di campionato, in cui era stato aperto un punto ticketing al Decathlon Grugliasco in occasione del meet & greet tra squadra e tifosi, è stata presa la decisione di rinnovare questa modalità di collaborazione per tutta la stagione.

La biglietteria presso lo store Decathlon Grugliasco sarà aperta il sabato che precede le partite casalinghe domenicali, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il Decathlon Grugliasco quindi si aggiunge alla rete di punti ticketing ufficiali di Basket Torino, dove è possibile acquistare i biglietti per le partite casalinghe:

• Online su Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket

• Presso la sede di Via Cervino 50 dal mercoledì al venerdì

• Presso Decathlon Grugliasco il sabato pomeriggio

• Al Pala Gianni Asti il giorno della partita