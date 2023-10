Mediasport Group al fianco di Basket College Novara

Basket College Novara e Mediasport Group insieme per la stagione 2023/24. Il gruppo televisivo piemontese scende in campo al fianco della squadra novarese diventando Media Partner ufficiale per la stagione cestistica che ha da poco preso il via.

Basket College Novara è una realtà ormai affermata del panorama sportivo novarese e non solo, da sempre attenta allo sviluppo dei giovani, già a partire dal mini-basket, quest’anno si giocherà le proprie carte nella nuova Serie C unificata con una delle squadre più giovani della categoria.

Un progetto ambizioso per la squadra del presidente Andrea Delconte che nel corso degli anni ha già iniziato a raccogliere i suoi frutti, ne è la conferma la seconda partecipazione al campionato di serie C, e la partecipazione a tutti i principali campionati giovanili regionali e interregionali.

Il Gruppo Editoriale Mediasport è da sempre molto vicino al mondo del basket e delle realtà novaresi, da quest’anno sarà media partner ufficiale di Basket College Novara.

Verrà realizzato dunque un canale dedicato sulla piattaforma OTT MS Plus dove sarà possibile seguire le dirette delle partite di campionato casalinghe della prima squadra.

Le partite saranno anche trasmesse in differita sul canale 814 di Sky MS Channel e saranno disponibili on demand sempre sul canale dedicato all’interno di MS Plus.

È stata anche realizzata una puntata speciale del format “La Casa dello Sport” dedicata alla presentazione della prima squadra tenutasi lo scorso 7 Ottobre presso il concessionario Autoarona – Skoda Novara.

Lo speciale andrà in onda a partire da Mercoledì 11 Ottobre alle ore 20:30 su MS Channel Sky 814 e sarà poi disponibile on demand su MS Plus e in replica consultando la guida tv sul sito mschannel.tv