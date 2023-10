Us Tennis Beinasco domenica in trasferta a Roma in A1 Femminile a Squadre

Un confronto che definire classico delle ultime stagioni è quasi scontato poichè ha sempre determinato le sorti delle due formazioni, in positivo e in negativo.

Lo scorso anno per esempio è stato quello di semifinale che aveva visto salire all'atto decisivo le romane. Molti dunque i contenuti, tecnici e non solo, che sarà in grado di generare. La squadra piemontese si presenterà a ranghi compatti e cercherà di uscire indenne dai campi "pariolini".

La capitana Cristina Coletto cercherà di mettere in campo la miglior formazione anche in ragione delle condizioni fisiche dei singoli elementi che la compongono. In rosa la rumena Bara, a segno in singolare domenica scorsa contro l'olandese dell'AT Verona Van Kerkove, l'esperta Giulia Gatto Monticone, in panchina domenica all’esordio e distante dal circuito ormai da alcuni mesi, l'altrettanto da lunga data portacolori del circolo presieduto da Sergio Testa, Federica Di Sarra, il vivaio Giulia Pairone, alla quale occorrono match per entrare nel clima campionato e le altre giocatrici in rosa.