Nuova Energia Pulita al Cuneo Volley

Una nuova partnership all’interno del progetto “Soma green”, arriva Energia Pulita azienda che opera a livello nazionale nella fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale ai Clienti finali. «Energia Pulita è una realtà nazionale solida e in costante crescita – dice Daniele Bertolotti di Energia Pulita – che ha mantenuto un profondo attaccamento al territorio e si impegna quotidianamente a fornire soluzioni energetiche sostenibili su tutto il territorio nazionale. Obiettivo della partnership è sostenere una realtà sportiva locale importante, come noi attenta all’ambiente e impegnata a combattere le emissioni di CO2, dando un aiuto concreto ai tifosi che hanno aderito alla nuova campagna abbonamenti o intendono farlo».

Ebbene sì, tutti coloro che hanno già sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento per assistere alle partite dell’A2 maschile del Cuneo Volley potranno beneficiare di tariffe dedicate e sconti aggiuntivi. Un modo tangibile di sostenere le associazioni sportive e le iniziative della Provincia di Cuneo e dintorni.

Nel dettaglio, per ogni contratto di fornitura di Gas o Luce attivato con Energia Pulita, tifosi e abbonati riceveranno uno sconto in bolletta di 48,00 € l’anno; che possono diventare 96,00 € in caso di contratto Dual Fuel (Luce + Gas).

Per maggiori dettagli sull’iniziativa che vede protagonisti Energia Pulita e la Cuneo Volley è possibile consultare la pagina