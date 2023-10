Bcc Derthona Basket: per l’Autosped un derby carico di insidie

Esordio casalingo per la formazione di Cutugno che sabato 14 (ore 20,30 al PalaCamagna) riceve la visita della temibilissima Logiman Broni, reduce dalla vittoria nel big match interno contro San Giovanni Valdarno; purtroppo ciò non avverrà nella splendida cornice dell’impianto della Cittadella dello Sport, in realtà già pronto, il cui utilizzo è momentaneamente inibito a causa di problemi burocratici.

Derby assai complicato per le castelnovesi perchè la società oltrepadana ha messo a disposizione del confermato coach Magagnoli un roster di primissimo livello, sia a livello qualitativo che di profondità. Molte le atlete giunte a Broni dalla massima serie, segno tangibile delle intenzioni del sodalizio lombardo, deciso a provare a tornare in quella A1 in cui ha partecipato per oltre un quinquennio, prima della retrocessione maturata nel 2022; in alcuni casi (Moroni, da Faenza e Ianezic, da San Martino di Lupari) si tratta di graditi ritorni di atlete che già avevano fatto molto bene nella precedente esperienza bronese.

Nuovi, ma non meno importanti, gli arrivi invece della croata Molnar, che a Brescia ha chiuso la stagione con una media punti in doppia cifra, e dell’ala Policari (ex Faenza) che proprio grazie alle sue prestazioni in Romagna si era guadagnata anche la convocazione nella nazionale maggiore; più giovani, ma ugualmente molto interessanti, infine, sono l’ex Costa e Mantova Labanca (ala forte classe 2003) e la play-guardia 2002 Ferrazzi, proveniente dal Basket Femminile Milano (serie B). Sul fronte delle confermate, invece, troviamo due ‘vecchie’ conoscenze del mondo Bcc come Ilaria Bonvecchio e Ada De Pasquale, che ottimi ricordi hanno lasciato a Castelnuovo, oltre alle lunghe Coser e Grassia mentre completano la rosa le under Corti e Carbonella (anche quest’ultima ha vestito, in serie B ed a livello giovanile, la casacca delle giraffe).

Nella gara della scorsa domenica contro le toscane si è avuto un saggio della forza e della qualità delle lombarde che specie nei primi due quarti avevano messo sotto una formazione, quella della Polisportiva Galli, che è sicuramente tra le più serie candidate al salto di categoria; poi il successo è arrivato in volata ma ciò non toglie che la Logiman sia avversaria davvero assai temibile. E peccato che ad affrontare le biancoverdi non ci sia una Autosped al completo vista l’assenza di Cerino a causa dell’infortunio alla mano: l’italo-canadese è stata operata giovedì ma, ovviamente, i tempi di recupero sono ancora tutti da verificare.

Per il resto la gara in Sardegna ha mostrato una squadra in salute, sia dal punto di vista fisico, nonostante il grande caldo del PalaVienna, che da quello tecnico e tattico anche se contro Broni l’asticella delle difficoltà si alza di parecchio e c’è quindi anche molta curiosità di verificare quale sia il livello attuale delle giraffe. Se da una parte c’è rammarico per non avere potuto bagnare l’esordio interno nella nuova location della Cittadella dall’altro lato però siamo certi che il Camagna saprà offrire il necessario sostegno alle nostre ragazze; oltre allo spettacolo sul campo ci auguriamo di assistere anche ad un grande spettacolo sugli spalti.