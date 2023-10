Openjobmetis Varese-Bertram Derthona: i precedenti in Serie A e gli ex della gara

È tempo di terza giornata di Serie A in casa Bertram Derthona: la formazione allenata da coach Ramondino si appresta a scendere in campo in uno dei campi più prestigiosi del campionato, il Palasport ‘Lino Oldrini’ di Varese, per affrontare la rinnovata Openjobmetis Varese nell’incontro che chiuderà il turno del torneo. La partita è in programma alle ore 20.30.

La gara di domenica sarà la quinta in Serie A tra le due formazioni: al momento il bilancio dei precedenti sorride ai bianconeri, capaci di imporsi in tre delle quattro occasioni in cui le due squadre si sono affrontate nel massimo campionato.

In perfetta parità (1-1) il bilancio delle partite disputate sinora al Palasport di Varese: nella partita del girone di andata 2021/22 è arrivato l’unico successo finora conseguito dai lombardi (85-76), al termine di quaranta minuti in cui la formazione allora allenata da Adriano Vertemati ha condotto dall’inizio alla fine. Molto emozionante la gara disputata a Varese l’anno scorso, decisa da un tiro libero di Semaj Christon allo scadere (88-89) e a seguito di una grande rimonta della Bertram nell’ultimo parziale (break di 15-27).

Altissimo punteggio invece nelle due sfide giocate a Casale ed entrambe vinte dal Derthona: i 104 punti segnati dai Leoni nell’aprile 2022 costituiscono tuttora il massimo in Serie A realizzato dalla squadra bianconera. In quell’occasione, Mike Daum ha messo a segno il suo career high (33 punti) in Italia. Nel 2022/23, grande spettacolo in campo: vittoria della Bertram per 103-91 al termine di una partita largamente condotta.

Tra gli ex della gara, nel roster di Varese figura Leonardo Okeke, ancora alle prese dal recupero dell’infortunio patito nella passata stagione, che ha fatto parte del roster della Bertram Derthona nel precampionato 2022/23. Tra le fila del Derthona, invece, Arturs Strautins ha indossato la canotta di Varese nel 2020/21.

Le due squadre sono appaiate a quota 2 punti in classifica, con una vittoria e una sconfitta a testa nelle prime due uscite stagionali di Serie A.