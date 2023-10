B1, arriva Villa Cortese: le Igorine debuttano in casa!

La serie B1 targata Agil Igor Volley debutta fra le mura del PalaAgil in occasione della seconda giornata di campionato.

Quest’anno l’orario è da palinsesto delle prime serate: squadra in campo alle 20.30! L’appuntamento è fissato per domani, sabato 14, con Villa Cortese, a digiuno ancora di match avendo riposato la prima giornata.

«Questa settimana di lavoro è stata impegnativa ma non ci manca mai l’energia, soprattuto ora che giochiamo in casa, - dice la centrale Alexandra Nagy che lancia la carica - mi aspetto una bella partita, nella speranza di riuscire a ottenere qualche punto. L’avversario è esperto ma non ci spaventa. Siamo contente di giocare in casa e di rivedere la nostra tifoseria».