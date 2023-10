Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a Roma per la prima trasferta della stagione

Tutte le strade della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 portano a Roma. È la capitale la destinazione della prima trasferta stagionale delle biancoblù, attese domenica 15 ottobre (ore 17) dal Roma Volley Club. Una partita speciale perché coincide con la riapertura dopo cinque anni del PalaTiziano, storico palazzetto all’interno del villaggio olimpico.

Il primo turno di campionato ha lasciato alle due squadre risultati e stati d’animo opposti, infatti mentre le ragazze di Giulio Cesare Bregoli hanno perso 0-3 il derby con Novara, la formazione allenata da Giuseppe Cuccarini ha espugnato 2-3 Vallefoglia festeggiando nel migliore dei modi il suo ritorno in A1.

Gli unici precedenti fra i due club risalgono alla stagione 2021/2022, con una vittoria per parte a favore di chi giocava in casa. Nella prima di quelle due partite in campo c’era Valeria Papa, ex della sfida insieme a Ilaria Spirito. È proprio la schiacciatrice a presentare l’incontro.

«Sicuramente tutti speravamo in un esordio differente, però è vero che siamo all’inizio, la squadra è nuova, abbiamo ancora cose e meccanismi su cui lavorare – considera la schiacciatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, iniziando la sua analisi dalla prestazione di domenica scorsa – Cercherei di prendere il buono. Certo, il risultato è stato netto, ma per gran parte dei tre set ce la siamo giocata alla pari con Novara, anzi in alcuni momenti siamo stati anche davanti. In settimana abbiamo ovviamente rivisto la partita, studiato alcune situazioni, quindi sono sicura che già dalla partita con Roma vedremo un miglioramento sotto diversi aspetti. Questa squadra ha ancora un grandissimo margine e continuando a lavorare come stiamo facendo venire fuori, speriamo il prima possibile».

Valeria Papa passa quindi all’incontro con Roma: «Sarà una bella emozione. Avendo un marito romano e mezza vita lì, per me è come tornare in una seconda casa. Sono anche contenta di farlo in una giornata importante per la società e la città, perché sarà la prima volta che la pallavolo di alto livello tornerà a giocare al PalaTiziano: una notizia sicuramente molto positiva per Roma. La bellezza del campionato italiano è che devi sempre dare il 100% con tutti. Roma è una neopromossa ma ha già fatto uno sgambetto a Vallefoglia. Affronteranno la partita contro di noi con mente libera e voglia di fare. Sarà la loro prima partita in casa e la prima al PalaTiziano, sicuramente spingeranno. Noi dovremo essere brave a imporre il nostro gioco».