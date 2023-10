Bertram Derthona: una settimana da Leoni

Una settimana di grande pallacanestro da vivere insieme ai tifosi attende la Bertram Derthona, che sarà impegnata contro l’UCAM Murcia mercoledì 18 ottobre alle ore 20.30 e contro l’EA7 Emporio Armani Milano domenica 22 ottobre alle ore 18.15.

La Società mette a disposizione di tutti coloro che fossero interessati il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il PalaEnergica Paolo Ferraris in entrambe le occasioni.

Per il debuto in BCL, la partenza è fissata dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 18.30 di mercoledì 18 ottobre, con deadline per le adesioni entro le ore 18 di lunedì 16 ottobre. Per la partita contro i campioni d’Italia, la partenza da Tortona avverrà alle ore 16.15 di domenica 22 ottobre, con termine ultimo per prenotarsi alle ore 18 di giovedì 19 ottobre.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare Fabio Massiglia esclusivamente via WhatsApp al numero 338 7525914.