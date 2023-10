Oleggio Magic Basket cade contro Campus Varese

Finale 105-89. Nella terza giornata di campionato di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket cede al Campus Varese pagando un secondo tempo molto caro. Squali inoltre senza Ianelli dopo pochi minuti dall’inizio del match per via di un infortunio alla spalla che sarà valutato nei prossimi giorni.

Squali in campo con Ianelli, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo; per Varese ci sono Zhao, Bottelli, Kouassi, Blair e Assui. Quello dei padroni di casa è bel benvenuto (5-0), gli Squali forano la prima retina in lunetta con Jovanovic ed è Perez ad avvicinarsi (12-11). Pareggia Colombo in lunetta 13-13, Varese riallunga e ci pensa Perez con un tiro allo scadere (22-18). Borsani mette la freccia ai liberi (24-26), distanti di poco ma gli Squali sono bravi a guidare il quarto (30-33 con Sampieri); il punteggio si smuove poco, poi è Temporali a dare la scossa (37-41) e all’intervallo è 41-47.

Al rientro è massimo vantaggio con Perez (41-49), poi Varese alza il ritmo e accorcia con Assui (49-52). Pilotti e compagni riescono comunque a tenere a bada gli avversari fino al 54-58 con Sampieri; un parziale di 13-2 manda fuori giri gli Squali che si trovano a rincorrere 67-60 (da 54-58). Il terzo finale dice 69-65. Continua in ombra il quarto quarto, Squali macchinosi in attacco e padroni di casa invece molto più fluidi, Pilotti va per il 71-67 poi Varese allunga di nuovo e Tapparo mette la doppia cifra 79-69. Inizia la rincorsa degli Squali, che si affidano a tanti tiri individuali ma il canestro non ne vuole sapere (80-76). La lotta continua fino alla sirena ma Varese controlla: 105-89.

Campus Varese 105

Oleggio Magic Basket 89

Parziali (22-18; 19-29; 28-18; 36-24)

Varese: Zhao 21, Kouassi 11, Bottelli 9, Tapparo 10, Villa 14, Nart ne, Golino, Veronesi, Blair 12, Prato 14, Assui 14, Mana ne. All. Roncari.

Oleggio: Perez 24, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca, Pilotti 7, Sampieri 11, Borsani 12, Sablich 6, Temporali 4, Colombo 11, Jovanovic 12, Ianelli 2. All. Gandini.