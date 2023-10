Canottieri Casale ospita il TC Padova in A1 Femminile

Seconda giornata di Serie A1 femminile domenica 15 ottobre e la Canottieri Casale attende il Tennis Club Padova, a segno 3-1 nel primo turno contro Forte dei Marmi. Il match è in streaming in diretta sulla app SuperTenniX. Inizio match dalle ore 10.

Formazione temibile quella veneta che punta su giocatrici esperte del circuito, insieme alle tenniste del vivaio: l’italo-brasiliana Laura Pigossi (1.6 e 130 Wta), la belga Marie Benoit (2.1 e 244 Wta), Katharina Hobgarski (2.1 e 319 Wta), l’iberica Andrea Lazaro Garcia De Mateos (2.1 e 408 Wta), la rumena Oana Simion (2.2 e 408 del ranking mondiale), Lavinia Luciano (2.3 e vivaio), Carolina Gasparini (2.3 vivaio) e Federica Prati (2.4).

Le casalesi che nella prima giornata hanno sconfitto con un netto 4-0 il Tennis Club Rungg vogliono confermare il trend anche davanti al proprio pubblico. Non mancheranno le iniziative fuori dal campo: ospite l'associazione “aBRCAdabra”, nata per sostenere tutti i portatori di mutazioni genetiche BRCA 1 e BRCA 2 e le loro famiglie. Per aiutare l'azione della Onlus, ci saranno fantastici gadget e t-shirt autografate dalle campionesse d’Italia al corner dedicato. Dalle 11.30 degustazione gratuita dei vini. Ingresso libero. Per l’A2 maschile, turno di riposo nel girone 4 e punteggio pieno dopo due giornate.