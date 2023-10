Tecnoengineering Moncalieri: domani in campo alle 18 ed è già derby

Ad attendere le giovanissime di coach Terzolo è Torino Teen Basket che all’esordio ha perso a Roma 72-54. Migliore in campo per le torinesi: Elisabetta Azzi, 17 di valutazione, con 10 punti, 6 assist e 8 recuperi (ma anche 7 perse). Da tenere d’occhio tra le ragazze di coach Corrado anche Claudia Colli, autrice di 16 punti e 3 assist.

Anche la Tecnoengineering è ferma a zero punti, dopo la brutta sconfitta casalinga contro Empoli (37-60). Migliori in campo Ilenia Cordola e Clara Salvini, autrici in coppia di 23 punti e 16 rimbalzi. Ancora da valutare le condizioni di Elena Ramò che settimana scorsa ha lasciato il campo dopo appena 5 minuti per un problema al ginocchio. Due punti in palio quindi importantissimi per entrambe le squadre per muovere la classifica e non perdere terreno.

Coach Terzolo: «Importante riscattare la prestazione di domenica scorsa, servirà il giusto atteggiamento fin dal primo minuto e poi tanta concentrazione. Contro Empoli la fase difensiva è stata abbastanza soddisfacente, è in attacco che abbiamo faticato. Domani dovremo giocare con più serenità. Troviamo una squadra giovane e agguerrita, non sarà semplice».

Palla a due alle 18 alla Palestra Sportclub - Via di Vittorio, 18, 10078 (Venaria Reale).

Arbitri: Fusari, Mamone.