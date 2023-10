Collegno Basket in campo alle 18 in casa di Campus Piemonte

In generale, la giovanissima squadra di coach Comazzi sia all’esordio casalingo contro Saronno, sia settimana scorsa contro Campus Varese, ha dato prova di poter reggere l’impatto del campionato di B. Adesso serve una vittoria per acquisire fiducia e iniziare a giocare con maggior serenità in entrambe le metà campo.

Una partita di vitale importanza per entrambe le giovanissime squadre, tutte e due ferme a quota zero punti dopo le prime due uscite stagionali. Campus, allenata da coach Jacomuzzi, è reduce da una larga sconfitta (107 a 70) sul parquet lombardo di Saronno. I ragazzi di Collegno, invece, arrivano da una convincente prestazione in quel di Varese contro Campus dove soltanto negli ultimi minuti è arrivata la vittoria per i padroni di casa (88-83). Ben quattro Lions in doppia cifra: Tarditi (24), De Bartolomeo (21), Mortarino (17), Tio (10).

Coach Stefano Comazzi: «Stiamo lavorando bene in palestra, nonostante qualche leggero acciacco. Tra la prima e la seconda partita è sicuramente cambiato qualcosa, in particolare in termini di approccio alla partita. A Varese siamo infatti scesi bene in campo, ma dobbiamo migliorare la continuità sui 40 minuti. Ancora troppi alti e bassi, abbiamo bisogno che la panchina ci dia maggior supporto. Questa sera incontriamo una squadra molto giovane che abbiamo già incontrato al torneo di Chieri. Sono un gruppo allenato molto bene, con grande talento offensivo che in particolare tra le mura amiche ha dimostrato di poter superare quota 100 punti. Siamo entrambi 0-2, domani qualcuno muoverà inevitabilmente la classifica. La chiave sarà quindi difendere, difendere e ancora difendere».

Palla a due alle 18 al Pala 958 Santero di Corneliano d’Alba.

