Volley Busca: dopo la serie C e le serie D, anche le giovanili ai blocchi di partenza!

Debutto casalingo per l’Under 16 Sedamyl-Mc 1933 Busca, che domani alle ore 10.30 ospiterà al Palasport di Busca il Vicoforte. Stasera, invece, le Fie della serie D Mc 1933-Top Four Busca scenderanno in campo per la seconda giornata, ospiti del Volley Roero Città di Canale, alle ore 19 a Canale.

Arrivati alla III giornata di Coppa Piemonte i Fiöi della serie C e della serie D maschili.

I ragazzi della serie D Mc 1933-Top Four Busca, allenati da coach Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone, per il terzo “concentramento” giocheranno finalmente in casa al Palasport di Busca a partire dalle ore 15 contro l’Asti e poi la terza gara di giornata alle ore 18 contro Lasalliano.

In trasferta a Sant’Antonino di Susa la serie C Mc 1933-Top Four Busca, che affronterà alle ore 16.30 il Vercelli e a seguire alle 18 i padroni di casa del Valsusa.



LE GARE

Sabato 14 ottobre

Serie D maschile

- ore 15.00 Mc 1933-Top Four Busca VS Asd Hasta Volley -> Palasport Busca

- ore 18.00 Ascot Lasalliano Moncalieri VS Mc 1933-Top Four Busca -> Palasport Busca



Serie C maschile

- ore 16.30 Multimed Volley Vercelli VS Mc 1933-Top Four Busca -> Sant’Antonino di Susa

- ore 18.00 Mc 1933-Top Four Busca VS Azimut Valsusa -> Sant’Antonino di Susa



Serie D femminile

- ore 19.00 Volley Roero Città di Canale VS Mc 1933-Top Four Busca -> Canale

Domenica 15 ottobre

Under 16

- ore 10.30 Sedamyl-Mc 1933 Busca VS Mon.vi BAM-LPM Bianca