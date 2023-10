Verso Openjobmetis Varese-Bertram Derthona

Si avvicina il terzo impegno di campionato della Bertram Derthona, che sfiderà la Openjobmetis Varese nella partita in programma domenica 15 ottobre alle ore 20.30 al Palazzetto dello Sport ‘Lino Oldrini’.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari e il tipo di gara che occorrerà disputare è stato coach Marco Ramondino: «Sarà molto importante il tipo di approccio alla partita, in una gara in trasferta contro una squadra con l’assetto e la capacità di Varese. Bisognerà essere equilibrati e continui nei quaranta minuti, senza cercare giocate particolari in quanto la Openjobmetis è brava a correre e giocare in transizione».

Rispetto alla versione dello scorso anno di Varese, il capo allenatore bianconero ha evidenziato le differenze presenti in questa stagione: «Nella scorsa stagione la Openjobmetis era orientata a prendere i vantaggi con i giocatori perimetrali, mentre i lunghi erano coinvolti soprattutto nella finalizzazione. Quest’anno, invece, da Cauley-Stein passa l’attacco: si tratta di un giocatore che, pur non tentando molte conclusioni, crea gioco dal perimetrao e dalla punta con la sua capacità di trattare la palla. Il campo è molto aperto grazie ai tiratori, ma lo stile di gioco è diverso rispetto a quello del 2022/23».