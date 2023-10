Pallacanestro Chivasso passa nel finale contro CUS Piemonte Orientale

Sudatissima vittoria per la Ntc Technology Pall. Chivasso che supera per 78-72 CUS Piemonte Orientale al termine di una gara punto a punto, sempre combattuta. Un match prima vinto, poi perso, poi riacciuffato e ribaltato a cinque minuti dalla fine. Una vittoria figlia della forza del gruppo, della tenacia dei giocatori, della voglia di compattarsi e risollevare le sorti della gara contro una impressionante CUS Piemonte Orientale, formazione solida, esperta, precisa al tiro dalla lunga distanza, in cui è brillata soprattutto la stella di Billi, autore di ben 32 punti e vero faro offensivo degli alessandrini.



Alla vigilia del match lo staff tecnico chivassese aveva avvertito i propri giocatori sulla pericolosità di Billi e compagni, insistendo sulla difesa, sulla necessità di togliere ritmo offensivo al play alessandrino, per non concedergli il tiro da tre punti. Sulla carta un piano partita cristallino, ma appena scesi in campo il primo quarto si è trasformato in uno scontro tra Chivasso e Billi. Infatti il play maker avversario è stato immarcabile per i primi 10’ di gico, mettendo a referto ben 16 punti sui 23 segnati dal Cus Piemonte Orientale. Chivasso però risponde con intensità e aggressività, chiudendo il quarto sul 24-23 grazie alle soluzioni offensive di Villata, Brentin e Droetto. Nel secondo periodo sono i due veterani Migliori e Cambursano a suonare la carica col tiro dalla lunga distanza, firmando il primo allungo sul 34-28 al 6’ di gioco, ma Cus resta in scia, sfruttando qualche errore di troppo in appoggio dei chivassesi e trovando punti con Billi, Rota e Riva.



Chiuso il primo tempo sul 43-36, nei primi minuti del terzo periodo entrambe le squadre faticano a segnare, le difese prevalgono, i contatti aumentano di intensità e le percentuali al tiro calano. Chivasso riesce a contenere Billi ed ad allungare fino al 55-47 a -2’ dalla sirena del terzo quarto. A questo punto la gara sembra indirizzata, ma una serie di palle perse e l’ingenuità di Cambursano che commette fallo sul tiro da tre punti di Billi, seguito dal fallo tecnico per proteste, permetto a Cus di rientrare e chiudere il quarto sul 60-56. L’inerzia così passa nelle mani degli alessandrini che negli ultimi 10’ sorpassano e allungano sul 62-67 a 6 minuti dal termine. Un parziale che parrebbe porre fine al match, ma Chivasso stringe ancor di più le maglie difensive e grazie alla tripla di Pepino ed alla rubata con schiacciata di Pecchenino si riporta in parità. Saranno una serie di giocate difensive collettive ed i 9 punti di Bertino a sugellare la vittoria finale per 78-72.

Ntc Technology Pall Chivasso 78

Cus Piemonte Orientale 72

Parziali (24-23; 43-36; 60-56)

Ntc Technology Pall Chivasso: Galliati, Vettori, Scinica n.e. Pecchenino 11, Villata 3, Greppi 2, Pepino 15, Cambursano 8, Bertino 10, Droetto 9, Brentin 9, Migliori 11. All. Giardino A. All. Bruno.

Cus Piemonte Orientale: Pezzuola, Billi 32, Rota 5, Mogni 4, Barbero n.e., Grattarola 2, Conficoni 6, Riva 12, Lisini 11. All. Ponta.

Arbitri: Sig. Pittatore di Torino e Roatta di Rivoli