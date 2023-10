B1-F: Igor Agil Volley, la prima in casa è una lunga battaglia

Un punto conquistato dopo una lunga battaglia piena di adrenalina. Finisce 2-3 la sfida fra la Igor Agil Volley e Villa Cortese valevole come seconda giornata di campionato di serie B1. Le Igorine, sotto di due set, sono state brave a pareggiare il match lottando poi nel tie break.

Cantoni al palleggio e Bianchi G opposto, al centro Moiran e Bianchi C, schiacciatori Del Freo e Talerico, Badalamenti libero. L’avvio di partita è in assoluto equilibrio fino al 15 pari, poi le Igorine spingono e sul 18-15 è pausa per le ospiti che al rientro impattano sul 20 pari e questa volta è time out per Medici. Due attacchi out e un ace consegnano alle ospiti il 20-23, poi è 20-24. Le Igorine cancellano due palle set, ma una sbavatura consegna il primo set a Villa Cortese (22-25).

Del Freo nel secondo set mette la freccia (5-3), è equilibrio fino all’11-10, poi Villa Cortese si porta sull’11-15 approfittando di qualche pasticcio fra le Igorine e Medici le richiama. Rimonta trecatese, un’invasione ospite consegna la parità e Del Freo in ace allunga 16-15, inizia una battaglia che scalda il palazzetto, le Igorine si portano sul 24-23, si vedono cancellare due palle set e dopo uno scambio è 26-28.

Il terzo set inizia con un 6-1 che diventa presto 7-2 e le Igorine sono cariche. Talerico sfrutta le mani del muro (9-3), la difesa non fa cadere nulla e si fa sentire per due volte il muro (15-8). Pausa per le ospiti, al rientro le Igorine siglano il 17-11, poi qualche pasticcio consente a Villa Cortese di ricucire e sul 19-18 Medici chiama la pausa. Le ospiti la mettono a terra ed è 20-24, ma c’è il secondo finale caldissimo: Bianchi C e Moiran guidano la rimonta per il 26-24.

Parte meglio Villa Cortese (2-5), Trecate rimonta (11-11); sull’11-14 è pausa per casa, le igorine inseguono finché è di nuovo punto a punto 20-20 e servono altri vantaggi per conquistare il quinto set (28-26 ci pensa Bianchi G).

ll tie break vede avanti le ospiti (0-3 e pausa), rimonta per il 4 pari, poi il muro ospite si fa sentire (5-9) e dopo un attacco out Medici richiama le sue. Lottano le Igorine fino al 7-10, poi il finale è delle ospiti (8-15).

Igor Agil Volley 2

Villa Cortese 3

Parziali (22-25; 26-28; 26-24; 28-26; 8-15)

Igor: Nagy ne, Guato ne, Moiran, Cantoni, Marelli (L) ne, Bianchi C, Brezza ne, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli ne, Talerico, Martelli, Del Freo, Iervolino. All. Medici.

Villa Cortese: Franchi (L), Citterio, Lualdi, Pozzi, Elli, Olivares, Ruffini ne, Ottaviani, Ballarino ne, Bongini (L) ne, Fenzio, Ferravante. All. Lualdi.