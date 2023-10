Fulgor Basket: brutta gara contro Legnano

Partita strana e spenta fin da subito quella andata in scena ieri sera al Pala Battisti, dove dopo un primo quarto in equilibrio Legnano allunga, mentre la Paffoni non trova mai la chiave per cambiare l’inerzia alla sfida, mostrando una reazione soltanto alla fine, a risultato di fatto già acquisito per gli ospiti. Vincono meritatamente i Knights 69-78.

Pronti via è 6-1 Legnano. Balanzoni tiene in vita la Fulgor che inizia ad attaccare con energia, difendere con aggressività sulle linee di passaggio per trovare un contro parziale di 12-0. La partita sembra indirizzata, ma Marino e Fragonara riaccendono Legnano, il cui problema è la gestione dei falli. Nel secondo periodo la partita è estremamente spezzettata, con tanti fischi e interruzioni. La Paffoni non reagisce alle fiammate di Legnano che va negli spogliatoi sul +9. Dalla ripresa ci si aspetta una reazione, ma le energie mentali sembrano venir meno. Legnano continua ad avere problemi di falli, ma è lucida nella gestione dei possessi, la Fulgor perde mano-mano la pazienza è tocca anche il -22, per poi avere una scossa quando è ormai troppo tardi. Non basta il solito commovente Balanzoni da 27 punti, per Legnano grande prova di Fragonara, MVP con 17 punti e tre triple. Finisce 69 a 78 per i Knights che festeggiano.

«È stata una bruttissima partita in cui non abbiamo mai mostrato di poter cambiare l’inerzia acquisita in avvio meritatamente da Legnano – le parole nel post partita del DS Fanchini - Arriviamo dalla prima settimana con l’impegno al mercoledì, non è ovviamente per cercare un allibi, però la squadra è in fase di costruzione, siamo tornati oggi con le rotazioni a nove e forse non abbiamo ancora chiari alcuni punti. È una prestazione inaccettabile davanti al nostro pubblico. Da martedì però si torna al lavoro, proveremo a prenderci questi due punti persi in casa a Caserta, ma il campionato è lungo e molto complesso, dove tutti possono vincere con tutti e queste prime quattro giornate ne sono la prova».

Paffoni Fulgor Omegna 69

SAE Scientifica Legnano 78

Parziali (15-15, 16-25, 12-19, 26-19)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 27 (11/14, 0/0), Riccardo Chinellato 9 (1/2, 2/5), Manuele Solaroli 8 (0/0, 1/2), Filippo Fazioli 8 (1/3, 1/4), Mattia Coltro 6 (1/2, 1/2), Zan Kosic 5 (1/3, 1/4), Andrea Picarelli 5 (0/2, 1/2), Patrick Baldassare 1 (0/0, 0/1), Marco Torgano 0 (0/1, 0/5), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0).

SAE Scientifica Legnano: Alberto Fragonara 17 (3/5, 3/6), Tommaso Marino 14 (1/3, 3/8), Michael Sacchettini 12 (5/8, 0/0), Marco Planezio 9 (2/5, 1/6), Juan marcos Casini 9 (2/2, 1/2), Maurizio Ghigo 7 (2/2, 1/5), Enrico maria Gobbato 6 (0/1, 1/1), Andrea Sipala 4 (2/3, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0).