Eurogymnica domina ancora in Piemonte

Ai nove titoli regionali conquistati la scorsa settimana ne aggiunge due all'enorme palmares. Lo fa in occasione della finale del Campionato Allieve Gold, nuovamente ospitato a Biella, cittadina in cui il festoso carrozzone della ritmica ha fatto tappa a casa Lamarmora, presso il Palapajetta, il palasport cittadino che tante imprese e tante grandi ginnaste ha visto sfilare nei decenni passati, su un parterre testimone di un passato in cui i club biellesi la facevano da padrone.

Brillano le stelline di Eurogymnica, con la neo campionessa A4 Valentina Pelliciari che sabato ha raccolto il testimone di Sara Parante, campionessa 2022, e strapazzato le avversarie andando a guadagnarsi il suo primo titolo piemontese. La biellese ex Pietro Micca, bronzo lo scorso anno, ha finalmente concretizzato potenziale e preparazione, effettuando una prepotente rimonta senza titubanze e andando a vincere con il punteggio di 98,950, facendo segnare anche il punteggio più alto della gara con la palla (26,150, poi cerchio 24,350, clavette 24,650, nastro 23,800). Gli oltre 7 punti sulla prima delle inseguitrici e i 14 sulla terza classificata, rendono l'idea del divario tra l'EGirl in giornata di grazia e le avversarie.