Us Tennis Beinasco due volte al pareggio in A1 e A2

L’A1 ha pareggiato contro le vicecampionesse d’Italia del TC Parioli di Roma grazie alla forza del gruppo che ancora una volta non si è disunito nonostante il punteggio dopo i primi due singolari fosse di 0-2.

La protagonista della rimonta è stata Giulia Pairone, che prima ha sconfitto nel testa a testa tra giocatrici del vivaio la romana Nastassja Burnett e poi in coppia con Giulia Gatto Monticone ha vinto il doppio, in rimonta anche in questo caso con una conclusione degna di un film ad alta intensità di suspence, per 14-12 al match tie-break.

Giornata lunga poiché a causa dello spostamento di sede chiesto dal Pairoli (che avrebbe dovuto ospitare le piemontesi) l’impianto dell’US Tennis Beinasco ha visto andare in scena anche il confronto di A2 contro il Lumezzane. Il doppio di A1 si è chiuso attorno alle 17 dopo nel complesso sette ore di gioco.

Come detto il primo singolare aveva visto il successo della 37enne lussemburghese Mandy Minella (già numero 66 WTA in carriera con due terzi turni all’attivo agli US Open) contro Federica Di Sarra, ancora alla ricerca del miglior feeling con la partita dopo una lunga assenza.

Minella molto aggressiva fin dalle battute iniziali e al termine vittoriosa con lo score di 6-3 6-2. Molto più combattuta invece la sfida tra la croata del Parioli Lukas Tena e l’ungherese del Beinasco, Reka Luca Jani (entrata in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio).

Dopo un primo set a senso unico (6-0 per la Tena), la magiara ha cambiato tattica cercando di variare la velocità di palla alternando colpi piatti ad altri arrotati, sia in top che in back. La giocatrice del Parioli ha così iniziato a sbagliare e perdere lucidità. La seconda frazione è andata alla Jani con lo score di 6-3. Un attimo di distrazione all’inizio del terzo set le è stato però fatale. Tena avanti di un break e tenacemente attaccata al vantaggio, con il sigillo del testa a testa arrivato sul 6-4. La reazione delle piemontesi è arrivata dalla già citata racchetta di Giulia Pairone che mai doma ha vinto 7-6 6-3 contro l’ex 121 WTA ridando speranza alla squadra capitanata da Giulia Coletto. Pairone che ha bissato il successo in doppio contro il tandem Tena – Lombardo e a fianco della torinese Giulia Gatto Monticone, all’esordio in campionato nella stagione in corso. Un pareggio che al di là del punto fa morale per le prossime giornate. Domenica 22 ottobre sarà ancora lo stesso teatro a vedere l’US Tennis Beinasco impegnata contro il TC Palermo.

Pareggio, come già anticipato, anche in A2 contro il CT Lumezzane. Stesso andamento del match nel suo cadenzare. Al 2-0 per le giocatrici ospiti, maturato con le vittorie in singolare di Anastasia Piangerelli (Lumezzane) su Michelle Zmau (Beinasco), per 6-3 7-5, e di Ylenia In-Albon, svizzera del Lumezzane contro Anastasia Grymalska per 6-4 7-5, hanno rimediato Maria Canavese, che ha vinto 6-0 6-2 su Sued El Badaoui ed ancora la Canavese (molto positivo il suo impatto sulla stagione in corso) con La Zmau nel doppio decisivo contro Chiara Catini e la stessa El Badaoui, fissato sul 6-1 6-2. Quarto punto del Beinasco in A2 e al termine sorrisi per tutti.