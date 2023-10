Canottieri Casale: bella vittoria in casa contro TC Padova

Canottieri Casale a punteggio pieno nella Serie A1 femminile di tennis a squadre e si conferma imbattuta dopo due turni di regular season. Le campionesse d’Italia si sono imposte per 3-1 contro le neopromosse del Tennis Club Padova.

Capitan Giulia Gabba sceglie Deborah Chiesa (2.2) come singolarista numero tre: la tennista trentina fa valere il suo gioco e si impone con un netto 6-1, 6-0 contro Federica Prati (2.4). Periodico 6-1 di Lisa Pigato (2.1) contro Carolina Gasparini (2.3) nel match tra le numero 2 delle formazioni. La numero uno rumena Andreea Mitu (2.4) sfiora il tris dopo i primi tre singolari, ma deve arrendersi alla resistenza della tennista spagnola Andrea Lazaro Garcia (2.1), che vince in rimonta 4-6, 6-2, 6-2. Nel doppio tutto facile per Mitu e Pigato contro Lazaro Garcia e Carolina Gasparini: il tandem monferrino conquista il terzo punto con un netto 6-1, 6-1. Domenica prossima la capolista del girone 2 con sei punti gioca la terza giornata sulla terra rossa versiliese del Tc Italia Forte dei Marmi, sconfitto nel secondo turno da Rungg.

Capitan Giulia Gabba sorridente dopo la vittoria: «Dopo le prime due giornate siamo prime meritatamente e ancora una volta abbiamo dimostrato cose egregie nel doppio, il nostro vero punto di forza, come visto nella finale scudetto dello scorso anno. Avremmo potuto chiudere i conti al termine dei singolari, ma giocare partite su partite serve a rafforzarci ulteriormente. Siamo avanti di tre punti sulla seconda del girone e il nostro primo obiettivo è certamente la salvezza, il secondo è tentare di bissare il titolo dello scorso anno. Dobbiamo mantenere però un posto tra le prime due classificate del raggruppamento per conquistare prima i playoff».