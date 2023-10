Collegno Basket: prima vittoria in Stagione sul parquet di Campus Piemonte

Bella prestazione di squadra, difesa a lunghi tratti quasi perfetta e un attacco che è riuscito a far passare in sordina la pesante assenza di capitan Tarditi (ai box per un problema muscolare). Su tutti, decisivo il trio De Bartolomeo (19 pt), Mortarino (19) e Tio Tiagande (30).

Primi due quarti molto combattuti, con continui parziali e giocate entusiasmanti da entrambe le parti. Tio Tiagande è incontenibile, così come Makke. Si va all’intervallo sul +1 per Collegno. Poi i ragazzi di coach Comazzi mettono la freccia e non si guardano più indietro.

Alla ripresa un parziale di 14-0 indirizza infatti la partita sui binari biancorossi. Campus prova più volte a rientrare in scia, ma i Lions sono abilissimi a contenere i contrattacchi dei padroni di casa. Alla penultima sirena il tabellone recita 54-70. Ultimi 10’ di pura gestione per Collegno che alla fine porta a casa con merito i primi due punti della stagione. Adesso testa a mercoledì: terza trasferta consecutiva, questa volta sul parquet di Oleggio. Sabato si torna a casa, alle 21 contro Gazzada.

Il commento di coach Comazzi: «Una bella vittoria, ne avevamo bisogno. L’abbiamo portata a casa nel terzo quarto, alzando i ritmi in attacco e chiudendo tanti spazi in difesa. Sono molto soddisfatto della prestazione di squadra e dell’approccio che abbiamo avuto fin dalla palla a due. Finalmente siamo riusciti a stare concentrati per 40 minuti e non abbiamo avuto alti e bassi. In poche parole: siamo stati concreti. Questa settimana ci aspettano due partite molto importanti, dobbiamo giocarle con lo stesso spirito».

S. Bernardo Novipiù Campus 78

Collegno 95

Parziali (20-17, 21-25, 13-28, 24-25)

S. Bernardo Novipiù Campus: Makke 23, Feliciangeli 6, Foglia, Orrù,

Rinaldin 14 Brunetto 15, Petrushevski, Osarenkhoe, Caporaso, Camara 9,

Lomtadze 11.

Collegno: Bossola, Milone 2, Framarin 5, Elkazevic ne, Fracasso 3, Tio

Tiagande 30, Mortarino 19, Porcella 4, Lo Buono 7, Minasi ne, Diakhate

6, De Bartolomeo 19.