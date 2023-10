Cuneo recupera ai vantaggi il terzo set a Grottazzolina, ma non basta

Partenza complicata per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che tuttavia porta a casa una super rimonta nel terzo set contro Grottazzolina su un campo non facile.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Ortenzi schiera: Marchiani palleggio, Nielsen opposto, Canella ed Mattei al centro, Fedrizzi e Cattaneo schiacciatori; Marchisio (L).



I padroni di casa partono subito con un lieve vantaggio, poi si prosegue punto a punto. Sul 19-15 una lunga attesa per il videocheck, infine conferma la decisione arbitrale e vede il +5 per Grottazzolina e poco dopo il secondo time out per i cuneesi. Il primo ingresso dalla panchina è l’ex Federico Giacomini per Jensen. Il muro marchigiano mette a dura prova l’opposto danese rientrato in campo. Andreopoulos commette fallo di invasione al servizio e si chiude 25-19 il primo set.



Nel secondo parziale coach Battocchio schiera il medesimo sestetto di partenza, così come gli avversari. Un continuo botta e risposta con Cuneo sempre al recupero. I padroni di casa mettono a dura prova la ricezione cuneese con battute forti e che di conseguenza mettono in difficoltà Sottile che non può sfruttare il centro. Il set fa il suo corso, con i marchigiani che la fanno da padrone. Termina 25-17.



Terzo set che parte con un 3-0 ed è subito time out per coach Battocchio. In campo fin dall’inizio Gottardo al posto dello schiacciatore greco. Sul 16-14 con cambio di registro per i cuneesi, coach Ortenzi chiama il time out. Un finale ai vantaggi (30-32) al cardiopalma che vede Cuneo portare a casa il set con una carica straordinaria.



Nell’ultima frazione il confronto è equilibrato, Cuneo tira fuori il suo gioco ed è protagonista attivo del gioco. Una buona gestione da parte di Sottile che serve bene tutti i suoi attaccanti. L’ingresso di Cioffi ad alzare il muro come già avvenuto nel set precedente. I biancoblù portano nuovamente il set ai vantaggi, ma questa volta è Grottazzolina a chiudere sul 26-24.



Al termine della partita Coach Battocchio: «Nei primi due set il punteggio è stato più aperto, ma sono diversi tra loro. Nel primo non abbiamo giocato male, il punto è che abbiamo preso 8 murate e in questo campionato nessuno può permetterselo. Quando perdi di 6 punti e prendi 8 murate c’è sicuramente qualcosa da registrare. Il match si è acceso nel terzo set e questo è il valore più importante, perché sotto 2-0 in trasferta con un pubblico così non è facile. Abbiamo visto quanto possa fare la differenza il pubblico, quindi speriamo anche noi di poter contare su un pubblico a casa nostra che ci aiuti a vincere com’è stato qui stasera. Sono molto contento perché i ragazzi stasera sono stati dei leoni, hanno fatto la cosa più difficile che era riaprire la partita e giocarsela punto a punto. Abbiamo sprecato molte opportunità, nel terzo ci è andata bene, nel quarto no. Mi aspettavo una partita tutta come gli ultimi due set, ci stava una partenza come il primo, ma se avessimo preso qualche murata in meno probabilmente staremo parlando di tutt’altra gara».



Domenica 22 ottobre esordio casalingo per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che ospiterà Aversa alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo. Prevendita online attiva su Liveticket.



Yuasa Battery Grottazzolina 3

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 1

Parziali (25-19/25-17/30-32/26-24)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile, Jensens 19, Volpato 7, Codarin 13, Andreopoulos 4, Botto (K) 17; Staforini (L1); Cioffi, Gottardo 2, Giacomini 1, Colangelo. N.e. Coppa, Bristot, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 55%; Attacco: 43%; Muri 9; Ace 4.

Yuasa Battery Grottazzolina: Marchiani 2, Nielsen 26, Canella 7, Mattei 12, Fedrizzi 22, Cattaneo 15; Marchisio (L1); Cubito, Vecchi (K), Mitkov. N.e. Lusetti, Bellomo, Romiti A., Romiti R. (L2)

All.: Massimiliano Ortenzi.

II All.: Mattia Minnoni.

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 55%; Muri 15; Ace 4.



Durata set: 27’, 23’, 35’, 32’.

Durata totale: 107’.