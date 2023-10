Grandi risultati e forti emozioni nel weekend per il moto club Alfieri

LA CLASSIFICA INDIVIDUALE

Nella classifica individuale Nicola Nasi ha conquistato il terzo posto nella Top Class, seguito, al quinto, da Gabriele Doglio, e al sesto da Alberto Caronni. Tra i non arrivati Edoardo Alutto.

Podio per Pietro Ansaldi, che chiude terzo nella categoria 50 Codice. Anche la categoria Cadetti parla Alfieri, con il primo posto di Alessio Berger e il terzo di Jacopo Rampoldi.

Primo posto per Sabrina Lazzarino nella categoria Femminile, terzo per Mattia Grande nella Junior 2 tempi. Tra i non arrivati Tommaso Sala. Secondo posto per Davide Gallo nella categoria Senior 2 tempi, terzo per Federico Fanzio. Decimo posto per Filippo Carbone.

Quinta piazza per Filippo Alutto nella Senior 4 tempi, ottavo posto per Luigi Guido Perocchio nella Major 250 4 tempi.

Quarto posto per Mauro Vanara nella Ultra Veteran, seguito, al settimo, da Pier Luigi Truffo. Un ottimo quarto posto lo porta a casa Stefano Boglietti nelle Territoriali 2 tempi. Secondo e terzo posto, rispettivamente, per Francesco Lodi e Filippo Catalano nelle Territoriali 4 tempi, ottavo Massimo Rosso.

I MINI

Ottimi risultati anche per i piccoli, impegnati nella sesta tappa del Trofeo di mini enduro “Mario Ferrero”, andata in scena in Emilia Romagna, a Canossa. Settimo posto per Marco Orsi nella categoria 125 mini, ottavo Pietro Bertorello nella Junior, decimo Bartek Scarfiello. Quinto posto per Edoardo Marchisio nella Cadetti.