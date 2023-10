Pinerolo vince a Firenze contro il Bisonte

2 SET | Come nel primo parziale anche il secondo si gioca in perfetto equilibrio. All’ace di Cambi risponde Ishikawa poi è Lazic a piazzare un punto diretto dai nove metri e portare le sue in doppio vantaggio (6-4). Storck e Sorokaite riportano Pinerolo in corsa (8-8) e il set continua a suon di botta e risposta. Alsmeier e Battistoni siglano due ace ma Stivrins e Lazic non trovano il campo a gioco permettendo alle ospiti di rimanere agganciate (19-18). Cambi dai nove metri firma il sorpasso (19-20) ma Alsmaier mette palla a terra ed è controsorpasso (22-21). Cambi si affida a Storck e Pinerolo si prende il set point (23-24). Al servizio Alsmeier piazza una palla insidiosa tra Sorokaite e Ungureanu ed è 25-24 poi in pipe chiude 26-24.

1 SET | Avvio equilibrato (4-4) con Pinerolo che facilita il lavoro delle padrone di casa commettendo qualche errore di troppo (8-7). Alsmeier e il muro di Stivrins sulla pipe di Ungureanu portano Firenze a +3 (12-9). Marchiaro ferma il gioco e al rientro in campo Storck conquista subito il cambio palla. Stivrins difende il vantaggio (13-10) ma Pinerolo rimane agganciata alle avversarie. Un mini break guidato da Sorokaite e Storck consente alla Wash4Green di azzerare le distanze (18-18). Si procede punto a punto fino al 22-21 poi Ungureanu non passa e Camera commette fallo regalando il set point (24-21). Le piemontesi annullano tre palle set portandosi sul 24 pari ma Ishikawa riporta palla nella metà campo di casa. Chiude Lazic con un attacco mani out (26-24).

Nella seconda giornata di Regular Season Bussoli e compagne, sotto 2-0, rimettono sui giusti binari una gara che sembrava ormai compromessa andando a prendersi due punti importanti. Come nella prima giornata, il match di Pinerolo si chiude solo al quinto set, questa volta però sono le biancoblù a festeggiare. Persi di misura i primi due parziali (entrambi 26-24), le piemontesi partono bene nel terzo set vincendo con un buon margine di vantaggio, proseguono poi guidando il gioco nel quarto mentre nel quinto, giocato in grande equilibrio, la spuntano nel finale con una grandissima Maja Storck. L’opposta svizzera, mette a segno 28 punti (gli stessi della prima giornata) aggiudicandosi con grande merito il premio MVP. Ben supportata dalle bande Ungureanu (17) e Sorokaite (15). Nella metà campo di casa è Ishikawa la miglior realizzatrice con 23 punti, seguita da Alsmeier (18).

3 SET | La Wash4Green parte forte con Sorokaite al servizio (3-6). L’errore di Ishikawa in attacco porta Pinerolo a +4 e Parisi chiama time out (7-11). Al rientro in campo la musica non cambia, Sorokaite piazza un punto in parallela e Ungureanu dai nove metri mette a segno due ace consecutivi (7-15). Akrari in prima linea difende il vantaggio (11-19). Il Bisonte nel finale rosicchia qualche lunghezza sfruttando anche qualche errore delle avversarie (18-23) ma il divario è troppo ampio e con un errore delle toscane si riapre il match (18-25).

4 SET | Pinerolo riprende da dove aveva chiuso e sale subito 0-4. Polder sfrutta bene le mani avversarie e sigla il 3-8. Ungureanu allunga ancora. Nella metà campo ospite troppi errori al servizio e in attacco consentono al Bisonte di recuperare e portarsi a -1 (9-10). È il punto di Ishikawa a decretare la parità (11-11). Con Kraiduba Firenze sorpassa ma Storck si carica la squadra sulle spalle e rimette le distanze (13-18). Ungureanu difende il vantaggio e Pinerolo guida il gioco con le toscane in balia delle avversarie. È Ungureanu a firmare il punto che porta la gara al tie break (16-25).

5 SET | Il tie break si apre con un bel testa a testa (4-4). Al cambio campo Pinerolo guida 7-8. Prima Akrari poi Sorokaite portano la Wash4Green in doppio vantaggio (9-11). Parisi ferma il gioco e Firenze conquista il cambio palla con Ishikawa. Storck riporta palla nella propria metà campo e Ishikawa non trova il rettangolo rosa (10-13). Il Bisonte non molla, sfrutta bene l’errore di Storck e riaggancia 13-13. Questa volta è Marchiaro a fermare il gioco e il fallo delle padrone di casa regala il match point. Chiude il muro di Storck su Ishikawa ed è vittoria Pinerolo (13-15).

SALA STAMPA

Maja Storck Mvp (Wash4Green Pinerolo): «Dopo i primi due set persi in cui ci è mancato pochissimo per vincere abbiamo forzato di più il servizio e fatto più break. Il Bisonte ha un gioco molto veloce, abbiamo sistemato muro e difesa. Per il mio ruolo devo fare tanti punti, la squadra mi aiuta molto, mi dà indicazioni e sono felice per la vittoria».

Giulia Leonardi (Il Bisonte Firenze): «È stata una battaglia. Loro ci hanno messo molto in difficoltà al servizio soprattutto dal terzo set. Noi abbiamo spento un po’ la luce e loro hanno incominciato a fare questi colpi alti in attacco, sono state molto brave. Sicuramente abbiamo da lavorare ancora tanto, abbiamo fatto troppi errori. Nell’ultimo set ci è mancato davvero poco, due errori nostri e non siamo riusciti a chiuderlo. Dobbiamo ripartire, lavorare insieme come squadra e sempre di più».

IL TABELLINO

IL BISONTE FIRENZE 2

WASH4GREEN PINEROLO 3

Parziali (26/24, 26/24, 18/25, 16/25, 13/15)

Il Bisonte Firenze: Ishikawa 23, Battistoni 2, Alsmeier 18, Lazic 6, Graziani 11, Stivrins 9, Leonardi (L), Kraiduba 5, Ribechi, Mazzaro, Agrifoglio. Non entrate: Acciarri. All. Parisi.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 15, Cambi 5, Polder 8, Storck 28, Akrari 9, Ungureanu 17, Moro (L), Nemeth 1, Camera, Bussoli, Cosi. Non entrate: Rostagno. All. Marchiaro.

ARBITRI: Carcione Vincenzo, Brancati Rocco.

NOTE | Spettatori: 868, durata set: 34’, 29’, 28’, 25’, 21’ tot 137’. MVP: Maja Storck.