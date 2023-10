Giaguari Torino, prima giornata dei Campionati Giovanili e U21(Coppa Italia)

Ad aprire le danze ci ha pensato la formazione Under 15, che ha battuto i pari età Rhinos Milano con l’incredibile punteggio di 88-74. Si tratta con ogni probabilità della partita con il record per punti segnati nell’ultraquarantennale storia del football italiano in ogni categoria. Il risultato che si avvicina di più è infatti un 82-66 ottenuto dai Giants Bolzano contro proprio i Giaguari Torino nella semifinale del campionato Under 16 del 2015.

Ma come è maturato un punteggio del genere? Innanzi tutto le difese di entrambe le squadre hanno mostrato di non essere assolutamente pronte all’esordio. Una miriade di errori di placcaggio da una e dall’altra parte hanno favorito lo svilupparsi di azioni vincenti da parte dei playmaker delle due compagini.

E se da una parte il quarterback Sanguinet ha fatto la parte del mattatore segnano quasi tutti i touchdown dei Rhinos, in casa Giaguari gli onori se li sono divisi Riccardo Brancaleoni e Mattia Papeo, coadiuvati da Giosuè Papeo, autori degli 88 punti.

Gli attacchi hanno chiaramente avuto il sopravvento, andando a segno quasi in ogni drive giocato e spesso dopo sole una o due azioni. I defensive coordinator avranno il loro bel daffare in settimana.

Dopo la scorpacciata della Under 15, l’Under 18 ha replicat il risultato (nell’esito, ma non nelle proporzioni) battendo 14-3 i Rhinos Milano, andati in vantaggio per primi con un field goal di Samb da 33 yard. I Giaguari hanno dovuto carburare un po’ per ribaltare il punteggio con il touchdown di Francesco Papeo e la trasformazione su calcio di Balzo nel secondo quarto.

La difesa bloccava un field goal dei Rhinos ed i Giaguari andavano al riposo in vantaggio.

Nel secondo tempo i Rhinos cercavano il controsorpasso fin da subito tentando un onside kick. ma Vallario faceva buona guardia e recuperava l’ovale. Era ancora Papeo a mettere a segno il secondo touchdown della serata con una corsa da 1 yard. Le iniziative dei Rhinos venivano prontamente stoppate da una difesa che ha fornito una prestazione decisamente positiva, ed un intercetto di Daniele Latorraca nel quarto periodo metteva la parola fine alla partita, sigillando il risultato di 14.3 in favore dei torinesi.

Nel pomeriggio di domenica, poi, era di scena la Under 21 contro i Redskins Verona. Partita molto fisica sebbene priva di veri e propri acuti. Il dominio dei Giaguari era evidente fin dall’inizio. Prima Bergesio riceveva un pass da 30 yard da Doranti, poi Longhini intercettava il quarterback veronese a ridosso della propria end zone, e Licari andava a segno con una corsa da 21 yard per finire il primo quarto.

I Redskins cercavano di rientrare in partita, ma la difesa era impenetrabile. Bergesio metteva a segno un’altra ricezione in touchdown, questa volta per 13 yard e, poco prima della fine del primo tempo, i Redskins riuscivano a varcare la end zone avversaria con Pasquotto, che riceveva un passaggio di Jordi Ruiz. Il secondo tempo era un monologo dei padroni di casa, che andavano ancora a segno nel quarto quarto con Duranti e Licari su corsa.

Cantini trasformava quattro dei cinque touchdown per il 34-7 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA