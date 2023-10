Igor Agil Volley, il recap della settimana

Due bei risultati conquistati fra le mura di casa del PalaAgil. Le Igorine di Valeria Alberti hanno vinto nell'esordio in casa in serie D 3-1 (20-25; 25-13; 25-21; 26-24) contro Lessona e poi hanno ottenuto lo stesso risultato nel campionato giovanile 3-1 (21-25; 25-19; 25-14; 25-21) contro Lilliput Pallavolo.

Prossimi appuntamenti: in D sabato 21 in casa alle 17 contro Chieri; in U16 domenica 22 alle 11 a Collegno.

Le parole dell'allenatrice: «L'andamento delle partite è stato simile, in entrambe ci siamo assestate nel primo set e poi abbiamo ottenuto bottino pieno. Lavoreremo in palestra per essere subito pronte fin dall'inizio di ogni partita. In D sono tre punti importanti, in U16 sappiamo quanto sia ostico e serrato il cammino, il nostro obiettivo è fare il meglio possibile senza lasciare punti per strada. Bilancio positivo del week end».