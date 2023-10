Club76: tutti i risultati del weekend

Un buon risultato lo firma anche la B2 per MTS Santena , che cede 3-2 contro Gorla Volley Orsa Foam. Una partita dai due volti per le ragazze di Santena, prima sotto di due set, ma poi, dal terzo, riescono a entrare davvero in partita, arrivando a un tie-break strappato poi dalle avversarie, ottenendo però il primo punto in B2. Prossima partita contro AlbaVolley in casa sabato alle 19.30.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18 , le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto al tie- break contro Pallavolo Tradate 2-3. Seconda partita e seconda vittoria per le ragazze biancoblù, strappata a una compagine compatta e che ha fatto dell’ordine e della resistenza la cifra del proprio gioco. Top scorer della gara ancora il capitano Asia Aliotta con 20 preziosissimi punti, seguita dalla centrale Isa Lavagnino con 16 e Giannelli con 9. Prossima gara tra le mura amiche del PalaFenera di Chieri, il 22 ottobre contro Florens Pavia.

Per quanto riguarda l' Under 16 regionale , il Club76 Playasti ha vinto in trasferta 0-3 affrontando Labtravel Honda Cuneo. Una partita quasi mai in discussione, netta la differenza tra i due gruppi.

La Serie C Playasti cede 0-3 affrontando UnionVolley Pinerolo. Nei primi due set la squadra non è riuscita a entrare in partita, commettendo troppi errori. Nel terzo set si è vista un po' di reazione, ma non è bastato per fermare l'avanzata delle avversarie.

Luci e ombre, invece, per la Serie D del Rasero Teloni Playasti Club76, che cede 0-3 contro Union Volley Pinerolo. Nonostante si inizino a vedere i frutti del lavoro svolto in settimana, gli errori tecnici individuali in successione hanno compromesso il controllo e la gestione dei parziali. Ottima però la prestazione di Ginevra Forno (libero) e l’esordio in categoria di Siria Spreafico (classe 2010), che è riuscita a mettere in seria difficoltà la ricezione avversaria collezionando anche un paio di ace.

L'Under 14 Gold ha vinto 3-0 contro Canelli nella prima di Campionato. Nonostante il gruppo fosse molto nuovo, l'esordio è stato particolarmente positivo. Tra gli aspetti su cui si tornerà a lavorare in palestra anche quello di riuscire a garantire una migliore continuità nel servizio.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 13 ottobre

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs V.B.C. Dogliani 3-1

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: GS Pino Volley vs VE.LA Volley 3-0

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera GS Pino vs Pivielle 3-0

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone F: Val Sangone Volley vs Club76 Fenera Chieri Silver 3-0

Sabato 14 ottobre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Unionvolley Pinerolo 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs Unionvolley ?Pinerolo 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: San Secondo vs GS Pino Volley 3-0

• Under14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs PVB Bosca Canelli 14 3-0

• Under14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Plyasti 2011 vs L'Alba Volley Junior 3-0

• Under14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: VolleySaluzzo Farmacia S. Martino vs Club76 ?Playasti Provinciale 0-3

Domenica 15 ottobre

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Labtravel Honda Cuneo vs Club76 Playasti 0-3

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: Club76 Playasti vs Volley Cherasco 3-1

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti vs V.B.C. Dogliani 3-1

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Unionvolley Pinerolo 2009 vs Club76 GS Pino Volley Blu 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Volley Villafranca vs Club76 Fenera Chieri 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: Club76 Chieri GS Pino vs AF Volley 1-3

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri vs VE.LA Volley Arancio 3-0?

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino vs A.S.D. San Benedetto 0-3

• Under 13 F. C.T. Torino Girone E: Pianeta Volley MTV Gialla vs Club76 Fenera Chieri 3-1