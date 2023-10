BEA Chieri: al Pala Gialdo passa 5 Pari

Terza giornata del campionato di Serie C. Per il girone A, nel consueto Sunday Night, i Leopardi ospitano al PalaGialdo 5 Pari Torino. Partita molto avvincente, dove i chieresi partono subito forte, ma vedono il proprio vantaggio sgretolarsi di fronte alla rimonta forsennata dei torinesi, che chiudono la pratica sul punteggio di 60-67.

LA GARA

Con le assenze pesanti di Allen Agbogan e Magui Drame, oltre che dei giovani Quagliotto e De Mita, coach Conti schiera alla palla a due D’Arrigo, Moris Paniagua, Corrado, Mosca e Stella. 5 Pari risponde con Lissiotto, Possekel, Visciglio, Marvin Agbogan e Bonadio. Partenza a fionda per i Leopardi, che attaccano molto bene la difesa a zona schierata da coach Abrate, colpendo da lontano con capitan D’Arrigo e con Corrado. 5 Pari non riesce a entrare da subito in partita, facendo fatica a trovare le soluzioni giuste in attacco.

Nella seconda decina la musica non cambia, con BEA che con grande energia ed entusiasmo tocca il +20 (41-21 a meno di 4′ dall’intervallo). 5 Pari però inizia a scuotersi, con Lissiotto e Agbogan che salgono in cattedra, riuscendo a ricucire fino al -13 della pausa lunga.

Già dall’inizio del terzo quarto, l’attacco chierese si spegne: i Leopardi non riescono ad avere la stessa fluidità vista nella prima metà di gara, forzando qualche tiro di troppo e soprattutto non trovando soluzioni concrete per attaccare le difese miste di coach Abrate. 5 Pari ne approfitta, ma la difesa di coach Conti sembra reggere, riuscendo ad iniziare l’ultima decina in vantaggio di 5 lunghezze.

Nell’ultima decina, i torinesi salgono ancora di tono, mentre Chieri, complici le rotazioni ridotte all’osso, sembra davvero finire la benzina. La difesa dei verdi ospiti sembra un rebus per D’Arrigo e compagni, che perdono fiducia e sbagliano anche quando riescono a costruire. Sull’altro fronte Ligotino è glaciale, infilando due triple pesanti per le sorti della gara. Nel finale, sale in cattedra Possekel, che segna due jumper dalla media che chiudono la pratica.

IL COMMENTO

«I primi due quarti sono stati di altissimo livello, abbiamo giocato con grande personalità e intensità in attacco. Nel terzo e nel quarto quarto sono calate le energie, loro sono stati bravi in difesa ad alternare la difesa a zona a quella a uomo – commenta coach Francesco Conti – Non sono riuscito a dare lo spunto giusto ai ragazzi per trovare una soluzione, quindi la responsabilità è anche mia. Difensivamente abbiamo scelto di cambiare su tutto, i ragazzi hanno speso molte energie. 5 Pari è stata molto lucida nel finale, Possekel ha segnato due canestri chirurgici. Così dispiace ancora di più, soprattutto per il vantaggio accumulato. Sono stati molto bravi i nostri avversari a tenere botta e a rimontare».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Per la prossima sfida, i Leopardi andranno in Liguria, a sfidare la Pallacanestro Vado. Sabato 21 ottobre alle 18:30 i ragazzi di coach Conti saranno impegnati al Pallone Geodetico, in Via Giardini a Mare Cristoforo Colombo, Vado Ligure.

BEA CHIERI 60

5 PARI TORINO 67

Parziali: 23-12, 41-29, 49-44

BEA CHIERI: Mosca 16, D’Arrigo 12, Corrado 12, Stiffi 8, Stella 6, Moris Paniagua 6, Bianco, Ruà, Piersanti, Agbogan A. N.E.. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Mazzardis.

5 PARI: Ligotino 17, Lissiotto 15, Possekel 12, Agbogan M. 9, Mensio 8, Pasero 4, Bonadio 2, Visciglio, Rapano, Dho N.E., Inglese N.E., Bosetti N.E.. All. Abrate, Ass. Marcia.