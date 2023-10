MTS Ser conquista il primo punto in serie B2

Torna a casa con un punto la formazione di Destefanis e compagne nel lungo tragitto fino a Gorla in provincia di Varese, il primo della serie B2 e dopo essere passate in svantaggio di due set, le tigri santenesi finalmente riescono a giocare come sanno e recuperano lo svantaggio portando la partita sul due pari. Nel quinto set recuperano uno svantaggio di 4 punti grazie ancora alla loro caparbietà, ma cedono solo sul finale ai vantaggi. Ancora una prestazione poco lucida per le ragazze di coach Bellagotti con un approccio sbagliato alla partita. Per fortuna grazie alle capacità tecniche delle sue giocatrici e ai giusti cambi, riescono a recuperare, per non tracollare senza reazione. La formazione di casa invece è sembrata subito solida e lineare nel gioco senza troppi errori e approfittando del "blocco" mentale delle avversarie.

Nel primo set Bellagotti schiera Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Bertotto e Zapryanova, Ferrua libero e si parte subito male... con diversi errori fra ricezione e attacco porta le tigri santenesi sull' 8-0 costringendo il proprio allenatore ad un primo time out e poi ad un cambio fra Bertotto e Caretto e Zapryanova con Busso. Il set finisce abbastanza in fretta senza nessuna reazione dalle ospiti. Le padrone di casa invece con un gioco molto tranquillo e fluido riescono ad conquistare la prima frazione con un netto 25-10.

Nel secondo set Bellagotti parte con la formazione che ha appena abbandonato il campo nel primo set, sostituendo anche il libero Ferrua con Sandrone. Dopo un inizio in equilibrio, il set comincia a prendere la piega del primo: errori in ricezione, poca reattività, errori in attacco e gioco poco preciso che consentono ancora una volta alle padrone di casa di essere nettamente in vantaggio per 12-5 costringendo l'allenatore santenese a chiamare il primo time out. La reazione sperata non arriva e al secondo time out sono in svantaggio per 22-13. Anche il secondo set viene così ceduto alle avversarie con un netto 25-15.

Nel momento in cui sembrava tutto finito ecco che le tigri santenesi, sfoderano unghie e denti iniziano il loro insperato recupero, con ancora in campo Rolle, Nardoianni, Scapati, Destefanis, Caretto, Zapryanova e Sandrone. Si inizia proprio con il servizio di Nardoianni che mette a segno un parziale di 7 punti, costringendo il coach di casa a chiamare il primo time out proprio sul 7-3 santenese. Le padrone di casa approfittano però di qualche imprecisione delle avversarie e si portano in pareggio sul 9 pari, ma in campo si vede un'altra squadra, più ordinata e determinata. I muri delle centrali santenesi iniziano a fare il giusto effetto e la difesa si fa trovare pronta sugli attacchi avversari, tanto che le padrone di casa iniziano a vacillare e consentono alle ospiti di prendere il sopravvento. Grazie ad un errore al servizio delle avversarie e un attacco di Zapryanova dalla seconda linea che le padrone di casa del Gorla, non riescono a neutralizzare, l'Mts Santena conquista il suo primo set in serie B per 25-21.

Anche il quarto set vede schierate le stesse giocatrici del terzo e come nel terzo al turno al servizio di Nardoianni, che mette a segno 2 ace, le tigri santenesi sono avanti per 5-1. Con un ace di Caretto si arriva al 17-11 e il coach di casa chiama il time out per cercare di recuperare un set che sembra andare a favore delle santenesi. Sul 19-11 entra Schiavon al posto di Scapati e sul 20-16 rientra anche Bertotto al posto di Zapryanova. Dopo un tentativo di recupero da parte delle padrone di casa, che si portano a 3 punti dalle ospiti (22-19) entra anche Busso al posto di Nardoianni. Con un attacco fuori le avversarie si portano ancora una volta a ridosso dell'Mts Santena per 23-22, grazie però ad una fast di Scapati che la difesa di casa non neutralizza ci troviamo al set point 24-22 e con un pallonetto in posto 3 è Caretto a chiudere la frazione per 25-22.

Nel quinto e decisivo set coach Bellagotti schiera ancora una volta i sestetto base degli ultimi tre set, ma l'inizio non è promettente, infatti si parte in svantaggio per 4-1. Piano piano le santenesi recuperano e si portano a ridosso delle avversarie. Al cambio campo è Gorla in vantaggio per 8-6. Ancora qualche imprecisione in ricezione e difesa che permette alle padrone di casa di arrivare sul 12-7, costringendo coach Bellagotti a chiamare il secondo time out.

Sul 13-9 delle avversarie entra Busso al servizio al posto di Zapryanova e ricomincia la rimonta. Con un muro di Destefanis, un attacco di Nardoianni e un fortuito ace proprio di Busso l'Mts arriva a 13-12. Un attacco in lungo linea dell'opposto di Gorla porta le padrone di casa al primo match ball, (14-12) ma con un primo tempo di capitan Destefanis e un pallonetto di Nardoianni siamo in parità (14) iniziando "la danza dei vantaggi", ma non si sfrutta a pieno la possibilità di chiudere i due match ball messi a disposizione e con un errore in ricezione le tigri santenesi consegnano set e partita alle padrone di casa per 21-19.

Nella prossima partita fra le mura del PalaSer le tigri santenesi ospiteranno l'Alba volley che vince per 3-0 in casa del Savigliano.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 2

GORLA VOLLEY ORSA FOAM 3

MTS SER SANTENA 2

Parziali: 25-10, 25-15, 21-25, 22-25, 21-19

MTS SER SANTENA: Rolle, Saccinto, Busso, Nardoianni, Caretto, Zapryanova, Scapati, Destefanis (k) Schiavon, Bertotto, Pertusio. Liberi: Ferrua, Sandrone. Allenatore: Bellagotti. Team manager: Marco Cannizzaro.