Bertram Derthona - ‘Stairway to Europe’: la campagna abbonamenti attiva fino a mercoledì 18 ottobre

La Società ricorda che la campagna abbonamenti ‘Stairway to Europe’ è attiva fino alle ore 20 della partita contro la squadra spagnola. I tifosi che non hanno ancora sottoscritto l’abbonamento, che dà diritto di accesso a tutte le partite casalinghe di regular season di Serie A e BCL, hanno così ancora la possibilità di acquistare la tessera stagionale. Sono tre le modalità di vendita: oltre alla biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato la sera della gara, permane la possibilità di acquisto presso la sede di via San Marziano 4 (aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) e anche online sul sito di Vivaticket.

La Società ricorda che le riduzioni sul prezzo intero degli abbonamenti si applicano agli Under 18 e agli Over 65. I nuclei familiari, presentando un documento attestante lo stato di famiglia, avranno diritto alla scontistica del Family Pack loro riservata. In Curva Nord i tesserati dell’Area Bianconera possono acquistare l’abbonamento al costo di 70 euro.

Il Club ricorda che in sede di campagna abbonamenti non sono in vendita i posti in Courtside, Parterre Laterale e Tribuna Derthona, pertanto sono acquistabili tessere stagionali in tutti gli altri settori del PalaEnergica Paolo Ferraris.

Di seguito la tabella dei prezzi della campagna abbonamenti:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 E 0VER 65 Parterre Derthona 670 € 530 € Parterre Bianconero 530 € 390 € Tribuna Bianconera 275 € 210 € Curva Sud 140 € 100 € Curva Nord Derthona 140 € 100 €

Per ogni ulteriore informazione relativa a ‘Stairway to Europe’ è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4, oppure telefonando al numero 0131 1953689 o scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it