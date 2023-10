Hockey su prato: in Coppa Italia femminile vince Bra, ma è grande CUS Torino

Il ko per 2-1 subito domenica dalle ragazze del CUS Torino contro la Lorenzoni Bra nella gara clou del Round 1 di Coppa Italia è indolore per le universitarie, che accedono comunque al Round 2 e vedono all'orizzonte la Final 5 del 18 e 19 novembre.

Sulla carta la differenza tra le due squadra sarebbe dovuta essere abissale, se si pensa che rispetto alla passata stagione le cussine hanno perso 5/11 delle titolari, promuovendo le giovani del vivaio, a differenza delle braidesi che alla già competitiva squadra dello scorso anno hanno aggiunto una top player come la nazionale italiana Pilar De Biase, bomber di razza, già capocannoniere del campionato italiano e reduce da un'esperienza in Spagna.

Coach Perelli schiera dall'inizio ben 8 ragazze under 22 e nelle rotazioni inserisce anche le giovanissime 2007 Sara Di Bella e Alice Regis.

Primo quarto alla pari con Chiara Di Bella che ha l'occasione più ghiotta ma non riesce a superare Fadieieva nell'uno contro uno. Il secondo invece si apre con la sfuriata Lorenzoni che decide la partita. Un tocco col braccio di Briski sulla linea di porta provoca il rigore che De Biase segna e la stessa attaccante italo-argentina, un minuto dopo viene stesa da Omegna in area per il secondo rigore che ancora lei trasforma per il 2-0.

Il CUS prova a reagire ma con poca convinzione e nel terzo quarto rischia di capitolare per la terza volta. Le braidesi sono più aggressive mentre le cussine faticano a costruire gioco. La Lorenzoni entra diverse volte in area ma di veri pericoli Omegna ne corre solamente un paio.

Per l'ultimo quarto coach Perelli prova a cambiare qualcosa arretrando Eschoyez e Caffaratti e avanzando Briski a centrocampo con l'ottima Marta Palazzo a supporto. Ed è proprio la giovane candiolese classe 2006 a procurarsi il corto da cui nasce il 2-1 firmato Briski, che sulla respinta del primo tiro, riprende e di rovescio insacca.

Il finale è divertente. Il CUS prova il tutto per tutto, crea maggiormente ma si espone anche ai contropiedi avversari. L'occasionissima arriva a un minuto dal termine quando Costa lancia nello spazio Griglio ma Fadieieva è brava a chiudere e consegnare il successo alle compagne.

In casa CUS cresce la consapevolezza di potersela giocare contro le big anche con una squadra quasi completamente costruita in casa e molto giovane. La crescita delle Under 18 in questi primi mesi della stagione è stato esponenziale e si guarda già al futuro e alla semifinale del 4 novembre. L'unica certezza è che si giocherà fuori casa. "Dove" lo si deciderà il prossimo weekend in base ai risultati del girone B. Possibili avversarie Potenza Picena, CUS Padova e Città del Tricolore con la prima favorita.

LORENZONI BRA 2

CUS TORINO 1

Parziali (0-0, 2-0, 0-0, 0-1)

LORENZONI BRA: Fadieieva; Buyo, Agrò, Tampu; Raimo, Kasianova, Kurovska, Galimberti; Servadio, De Biase, Di Blasi. Subentrate: Chiesa, Carletti, Di Dio, Piccolo. N.e: Mileto, Kaur, Simondi. All: Gualtiero Berrino

CUS TORINO: Omegna; Bosco, Briski, N. Di Bella; Caffaratti, Eschoyez, Riachi, Sirchia; Griglio, C. Di Bella, Costa. Subentrate: Osto, S. Di Bella, Herrero, Regis, Palazzo. N.e: Franco. All: Loris Perelli.

ARBITRI: Macchi, Crovetto.

RETI: 18' (rig.), 19' (rig.) De Biase, 49' Briski.

CARTELLINI: Gialli: De Biase, Costa. Verde: Griglio.