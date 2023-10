Sporting Club Pinerolo: i risultati del fine settimana

I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

HOCKEY SU GHIACCIO

- Storm Pinerolo U14 , due vittorie su due partite disputate

martedì 10 ottobre contro HC Milano Devils vinta 7:3

domenica 15 ottobre contro Hc Varese 1977 vinta 11:4

- Storm Pinerolo U16, sabato 14 ottobre contro Hc Trento Silvelox vinta 7:2

- Storm pinerolo U19, domenica 15 ottobre , contro Waves Padova vinta 9:2

- Campionato IHL-W Piemont Rebelles , domenica 15 ottobre, contro Trentino Women, vinta 5:2

FIGURA

Domenica 15 ottobre disputata a Torino la prima prova del trofeo delle regioni fascia Silver, numerose le atlete di Sporting Club Pinerolo che hanno partecipato alla competizione. In evidenza il risultato di Gamba Cloe terza classificata, nella categoria Basic Novice Girls, ottenendo il punteggio necessario per il passaggio, per la prossima stagione, in fascia Gold. Rilevante anche il risultato di Giulia Bertalot terza classificata nella categoria Junior Women fascia Silver.