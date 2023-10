Squali, mercoledì di anticipo: c'è Collegno

Anticipo di quinta giornata. L’Oleggio Magic Basket torna sul parquet dopo pochi giorni e lo fa per disputare l’anticipo della quinta giornata di campionato di serie B Interregionale. Domani, mercoledì 18 ottobre alle 20.30, a Boffalorello arriva Collegno Basket, squadra praticamente giovanissima, eccezion fatta per il suo senatore Emanuele Tarditi, il centro classe 1993 che ben conosciamo come avversario ad Alba.

«E’ una partita molto importante, non sarà semplice ma ci servirà per dimenticare la brutta prestazione di venerdì e ritornare in carreggiata. Non abbiamo avuto molto tempo per riposare, – lancia la carica Pietro Sablich – ma la voglia di tornare a vincere, soprattutto davanti al nostro pubblico, è tanta e questo pensiero ci aiuterà a dare il 100%».