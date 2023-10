BEA Chieri: tutti i risultati del settore giovanile

Anche per i Leopardi, entrano nel vivo i campionati del Settore Giovanile. Domenica scorsa, seconda gara in campionato per l'Under 17 Eccellenza, che ospita Aba Saluzzo al Pala Einaudi di Moncalieri. BEA impiega qualche minuto a trovare il giusto ritmo, poi torna in testa e ingrana le marce, replicando il successo della prima giornata con GGS.

Vince e convince l'Under 14 Gold, all'esordio in trasferta con Collegno Basket. I Leopardi scavano il solco nel primo quarto e gestiscono fino alla fine, portando a casa i primi due punti della stagione.

Buona prova anche dell'Under 17 Gold, alla prima di campionato sul parquet di Oasi Laura Vicuna. Dopo un primo quarto equilibratissimo, la gara resta punto a punto fino all'ultimo minuto, quando i padroni di casa sfruttano una maggiore precisione al tiro e si aggiudicano l'incontro.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI-SALUZZO 79-62

Parziali: 11-13, 36-22, 60-46

BEA CHIERI: Marrese 4, Viggiano 3, Quagliotto 20, Bechis 10, Minetti 6, Trunfio 2, Guardalben 6, Altina 4, Origlia 19, Monaco, Pisciuneri 5. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

SALUZZO: Demarchi, Balma 4, Bottasso 19, Ghione 6, Perlo M. 14, Ruffinatto 2, Lanzetti, Perlo G. 2, Rolando 11, Becchio, Fino 4. All. Perlo, Ass. Cuniglio.

U14 GOLD

COLLEGNO BASKET - BEA CHIERI 51-79

Parziali: 5-25, 20-46, 29-67

COLLEGNO: Angelotti 5, Spreafico, Bergamasco 4, Marrella, Sulis 2, Salaroli 4, Pelligra 10, Rizzitano 2, Messina 6, Lo Sardo 2, Bergamo 10, Iodice 6. All. Spanu, Ass. Di Gioia.

BEA CHIERI: Fatai 5, Borz 9, Spano 1, Di Giorgio, Crispiano 19, De Mita, Menegatti 16, Montiglio 12, Bassi 2, Calo' 9, Coltiletti 6, Dimonte. All. Corrado, Ass. Pirocca.

U17 GOLD

OASI LAURA VICUNA – BEA CHIERI 73-65

Parziali: 21-20, 35-34, 53-51

OASI: Scoffone 4, Rosso 3, Butnaru 15, Fortunati 2, Sanna 5, Meglio 4, Barone 15, Giavarini, Cesarano 6, Tulbure , Cotroneo 2, Balcet 10. All. Gregorio, Acc. Molinelli.

BEA CHIERI: Ahia 13, Zarba 4, Vidotto, Giangualano 12, Gamba 1, Marchiori 6, Ricci 19, Scamardella 5, Molinari 3, Massari, Cacciabue, Gangitano. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.