Granda College Cuneo: il recap della settimana

SERIE D MASCHILE

Giornata 2 Girone d’Andata – 15/10/2023

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 84

GRANDA BASKETBALL MONDOVÌ 57

Parziali (18-15, 41-30, 64-44)

Agrimontana Granda College Cuneo: Rosso, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Maccario, Cani, Comotti, Bodino, Putortì, Saladini, Zuppanelli.

Coach: Lelli – Caroni

Agrimontana Granda College Cuneo porta a casa 2 punti importanti contro Mondovì in una giornata di grande festa: prima della partita è stato presentato tutto il settore giovanile maschile.

Cuneo parte un po’ contratta e Mondovì crea un mini parziale con 3 bombe consecutive.

I ragazzi di coach Lelli migliorano l’attenzione difensiva e si riportano sotto nel punteggio riuscendo a chiudere il primo quarto in vantaggio di 3 lunghezze.

Nel secondo periodo la squadra di casa mostra un buon gioco grazie alle penetrazioni degli esterni che sono molto bravi a trovare i lunghi al posto giusto.

All’intervallo lungo il tabellone segna 41-30.

Non cambia la musica negli altri 2 tempi; grazie ad un’ottima circolazione di palla si trovano buone scelte di tiro e con 7 triple consecutive Cuneo allunga nel punteggio.

Nell’ultimo periodo viene dato ampio spazio alle rotazioni e la partita si chiude col punteggio di 84 a 57.

UNDER 14 MASCHILE GOLD

Giornata 1 Girone d’Andata – 14/10/23

GRANDA COLLEGE CUNEO 76

ABET BASKET BRA 52

Granda College: Dutto, Mellano, Socco, Giraudo, Bosio, Cissoko, Fantini, Leone, Ongaro, Alladio, Rocca, Albert.

Coach: Persico – Capelli.

Inizia con una vittoria nella prima giornata di andata l’avventura del gruppo Under 14 Gold allenati dalla nuova coppia Persico-Capelli.

I cuneesi riescono a convincere sia in attacco sia in difesa.

Dopo una pre season di amichevoli toste e stimolanti i 2010 dimostrano che stanno facendo un gran lavoro tecnico, fisico e tattico in palestra: dimostrazione è il terzo quarto da 27 punti segnati e 14 subiti che indirizza definitivamente il match.

«Bravi ragazzi, avanti così», queste le parole dello staff tecnico.

Prossimo appuntamento Domenica 22 Ottobre a Savigliano ore 11.

UNDER 17 MASCHILE GOLD

Giornata 1 Girone d’Andata – 14/10/23

BASKET CHIERI 48

GRANDA COLLEGE CUNEO 51

Parziali (12-16; 24-21; 35-39)

Granda College Cuneo: Pettiti, Giordano 3, Borgogno 5, Ballario 9, Mattio 10, Messi 15, Solaro 1, Condur 4, Russo 2, Lukuikila, Tardivo, Svoljsak 2

Coach: Griffanti – Menardi

Inizia con una vittoria l’avventura per il gruppo Under 17 Gold, corsara sul campo di Basket Chieri.

Dopo un avvio incoraggiante dei viaggianti che toccano il +6, i locali iniziano una lenta ed inesorabile rimonta che li porta all’intervallo lungo sul +3. Cuneo rimane tramortita dall’intensità locale non trovando mai la via del canestro.

Al rientro dagli spogliatoi sono gli ospiti a riprendere in mano il filo della gara raggiungendo e poi superando la squadra di casa; Cuneo sembra poter scappare via, ma Chieri ancora una volta stringe le proprie maglie difensive rimettendosi davanti nel punteggio a pochi minuti dalla fine. In un finale concitato sono i cuneesi ad avere la meglio al termine di una gara emozionante.

«La strada da fare è davvero tantissima, ma iniziare con una vittoria in trasferta fa sicuramente morale», queste le parole dello staff tecnico al termine della gara.

UNDER 17 FEMMINILE

Giornata 1 Girone d’Andata – 12/10/23

GRANDA COLLEGE CUNEO 90

PALL. PANCALIERI 32

Granda College: Occelli, Lo Buono , Lorusso , Immordino, Giordano, Nikaj, Foglia, Pashollari, Tetamo, Bramardi Scossa , Peano.

Coach: Persico – Griffanti – Tunzi

Debutto vincente per la nostra Under 17 Femminile che sul proprio campo si impone contro Pall. Pancalieri.

Fin dai primi istanti di gara le locali difendono con grande intensità e attaccano il ferro con grande convinzione concretizzando veloci contropiedi.

Lo staff tecnico ruota vorticosamente le proprie 12 atlete per mantenere alta l’energia in campo e tutte le giocatrici si fanno trovare pronte.

Prossimo appuntamento Sabato 21 Ottobre a La Morra ore 15:30

SERIE B FEMMINILE

Giornata 1 Girone d’Andata – 13/10/23

BASKET PEGLI 68

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO 63 d.t.s.

Parziali (12-18; 26-29; 42-35; 58-58)

Bam Granda College: Franceschini, Ngamene, Lokoka, Lo Re, Samokhvalova, Frandino, Martinengo, Avagnina, Marfulli, Bruschetta, De Nicolò, Lo Buono.

Coach: Grosso, Di Meo.

UNDER 15 FEMMINILE

Giornata 1 Girone d’Andata – 16/10/23

GRANDA COLLEGE CUNEO 41

PALL. SALUZZO 39

Granda College: Combale, Marchisio, Derguti, Nikaj, Licata, Amarante, Fikaj, Bedino, Chiaramello, Civera, De Marchi.