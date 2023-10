Terza trasferta consecutiva per i Lions, questa sera si va a Oleggio

La partita, originariamente in programma il 28 ottobre, è stata gentilmente anticipata alle 20:30 di stasera a Boffalora (via Giulini, n°22) su richiesta di Collegno Basket, impegnata in una competizione giovanile con gran parte del roster di serie B proprio in quel fine settimana.

All’appello mancherà molto probabilmente ancora Capitan Tarditi, ai box per un fastidio muscolare. I giovanissimi Lions hanno dato però prova di reggerne l’assenza, con il trio De Bartolomeo (19 pt), Mortarino (19) e Tio Tiagande (30) sugli scudi. Ottimo anche l’atteggiamento difensivo dei biancorossi che nell’ultima uscita sono riusciti a concedere 78 punti a una squadra come Campus Piemonte che fa della fase offensiva il suo fiore all’occhiello.

I padroni di casa di Magic Oleggio Basket, dopo due vittorie consecutive, sono invece reduci dalla prima sconfitta stagionale sul parquet di Campus Varese (105-89).

Anche De Bartolomeo e compagni sono usciti sconfitti dalla stessa palestra in occasione della 2° giornata, conclusasi 88-83 per i lombardi.

Palla a due alle 20:30 a Boffalora (via Giulini 22)

Classifica aggiornata Serie B Interregionale:

Saronno 6

Pavia 6

Derthona 4

Campus Varese 4

Magic Oleggio 4

Basket 7 Laghi 4

Crt College Basketball 2

COLLEGNO BASKET 2

Gallarate 2

Savigliano 2

As Junior 0

Campus Piemonte 0