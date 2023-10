Overall Tre Colli chiude in bellezza la stagione: 2° Nicolò Ponti

Con la kermesse di Ferrera Erbognone e' andato in scena l'atto finale della stagione 2023, e non e' mancata un'altra prova positiva di Overall Tre Colli. Questa volta con Nicolo' Ponti, 2° nella volata a ranghi ristretti.

Un meritato risultato per i corridore Varesino che in tutte le gare e' stato generosamente al servizio dei compagni di squadra ed in piu' occasioni e' stato bersagliato da infortuni vari. Oggi la squadra ha difeso egregiamente la sua azione d'attacco dimostrando di riporre fiducia nelle sue doti.

Da segnalare i numerosi traguardi volanti che il Team ha conquistato ed una condotta di gara impeccabile.

Con questo quinto secondo posto, oltre le tre vittore e innumerevoli piazzamenti Overall Tre Colli chiude il calendario su strada e da a tutti appuntamento al 2024.