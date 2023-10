US Tennis Beinasco pronto ad ospitare in serie A1 il CT Palermo

Sarà un match importante quello di domenica prossima 22 ottobre, nel campionato di serie A1 femminile, per l’US Tennis Beinasco. Nella terza giornata le piemontesi cercheranno in casa di superare il CT Palermo, attualmente primo nel girone 1 con 4 punti, frutto della vittoria casalinga con il TC Parioli, per 3-1, e del pareggio esterno di domenica scorsa sui campi dell’AT Verona Falconeri. La stessa neopromossa è partita di slancio come dimostra la classifica che la vede a pari punti proprio con Palermo. Beinasco è reduce dal pareggio interno di domenica scorsa con il Parioli che le ha fruttato il primo punto stagionale.



Domenica 22 ottobre si presenterà ai nastri di partenza della sfida con le portacolori del circolo siciliano con le due straniere (Bara e Jani) pronte a dare battaglia. Con loro in rosa anche Federica Di Sarra, Giulia Gatto Monticone e Giulia Pairone, protagonista dell’ultimo incrocio con le romane.

Il CT Palermo ha iscritte di livello in formazione, su tutte l’olandese Rus che però non è ancora stata schierata nelle prime due giornate. Sono scese invece in campo Giorgia Pedone, Federica Bilardo, Rosa Maria Vicens Mas e Anastasia Abbagnato.

Molto dipenderà ovviamente dagli accoppiamenti che decideranno i capitani (per Beinasco Cristina Coletto) in funzione delle giocatrici effettivamente a disposizione. Ingresso gratuito nel centro di Via Spinelli 10, con il via alle 10.

US Tennis Beinasco che sarà impegnata anche in A2 femminile contro il TC Genova 1893 attualmente al comando del girone 1 con 7 punti. La squadra del circolo presieduto da Sergio Testa è attualmente al secondo posto dopo tre giornate con 4 punti. Doppio appuntamento dunque dal valore elevato.